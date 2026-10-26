12 ஆண்டுகள் கழித்து... நஸ்ரியா பேச்சு!
சீன் திரைப்படம் குறித்து நஸ்ரியா....
நஸ்ரியா
நடிகை நஸ்ரியா சீன் திரைப்படம் குறித்து பேசியுள்ளார்.
இயக்குநர் ஜித்து மாதவன் நடிகர் சூர்யா கூட்டணியில் உருவான சீன் திரைப்படம் தீபாவளி வெளியீடாக வருகிற நவ. 6 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது. நஸ்ரியா, நஸ்லன் உள்பட பிரபலங்கள் நடித்திருப்பதால் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.
இப்படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா துபையில் நேற்று (அக். 25) நடைபெற்றது. இதில், நடிகர்கள் சூர்யா, நஸ்ரியா, நஸ்லன் உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
நிகழ்வில் பேசிய நடிகை நஸ்ரியா, “நான் படித்தது, வளர்ந்தது எல்லாம் துபையில்தான். 12 ஆண்டுகள் கழித்து தமிழ்த் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ளேன். என்னை நம்பிய நடிகர் சூர்யா சாருக்கும் இயக்குநர் ஜித்து மாதவனுக்கும் நன்றி. இந்தப் படத்திற்கான பயணம் சிறப்பாக அமைந்தது. நவ. 6 ஆம் தேதி திரையரங்குகளுக்குச் சென்று சீன் திரைப்படத்தைக் காணுங்கள். சிரித்து மகிழ்வீர்கள்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Actress Nazriya has spoken about the film scene.
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