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ஓயாத வரவேற்பு... மிகப்பெரிய வெற்றிப்படமான ஜெயிலர் - 2!

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்திற்குக் கிடைத்து வரும் வரவேற்பு குறித்து....

நடிகர் ரஜினிகாந்த்

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நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்திற்குத் தற்போது வரை வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் தமிழ் மட்டுமல்லாது பான் இந்திய அளவில் பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. நகைச்சுவை, ஆக்‌ஷன் என எல்லாம் கலந்த கமர்சியல் திரைப்படமாக அமைந்ததால் அனைத்து வயது ரசிகர்களும் ரசித்து வருகின்றனர்.

இப்படம் இதுவரை ரூ. 650 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஹிந்தியில் நல்ல வசூலை அடைந்தாலும் போதிய திரைகளில் வெளியாகாததால் ஆயிரம் கோடி வாய்ப்பை இழந்ததாகத் தெரிகிறது.

இந்த நிலையில், இப்போதும் பல திரையரங்குகளில் இப்படத்திற்கான இருக்கைகள் ஹவுஸ்புல்லாக இருப்பதுடன் சில காட்சிகளை மீண்டும் போடச் சொல்லி ரசிகர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து வருகின்றனர். இந்தாண்டின் மட்டுமல்லாது ரஜினியின் மிகப்பெரிய வெற்றிப்படங்களில் ஒன்றாக ஜெயிலர் - 2 மாறி வருவதாகத் திரையரங்க உரிமையாளர்களும் கூறி வருகின்றனர்.

Actor Rajinikanth's film 'Jailer 2' continues to receive a positive response.

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