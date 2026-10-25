The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
5 மாவட்டங்களுக்கு நாளை ரெட் அலர்ட்! 16 மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு அலர்ட்! வானிலை ஆய்வு மையம்ஆயுதங்களால் மட்டுமே இனி போர் நடக்காது! பொருளாதாரத் தாக்குதல் மோசமானது: பிரதமர் மோடிதிண்டுக்கல்: பள்ளிகளுக்கு மட்டும் நாளை விடுமுறை!சுற்றுலாப் பயணிகள் கவனத்திற்கு...ஏற்காடு பயணத்தைத் தவிர்க்க மாவட்ட நிர்வாகம் அறிவுறுத்தல்!

பிரபுதேவா - சிம்ரன் நடிக்கும் கமல் ஸ்ரீதேவி!

பிரபுதேவா - சிம்ரன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு ‘கமல் ஸ்ரீதேவி’ என தலைப்பு வைத்துள்ளனர்.

கமல் ஸ்ரீதேவி பட போஸ்டர்

Updated On :

பிரபுதேவா - சிம்ரன் இணைந்து நடிக்கும் புதிய படத்திற்கு ‘கமல் ஸ்ரீதேவி’ என தலைப்பு வைத்துள்ளனர்.

பிரபுதேவா - சிம்ரன் ஜோடி பல ஆண்டுகளுக்குப் பின் தற்போது மீண்டும் இணைந்து நடிக்கின்றனர். அறிமுக இயக்குநர் கிருஷ்ணானந்த் கொட்டராப்பட்டு இயக்கும் இந்தப் படத்திற்கு ‘கமல் ஸ்ரீதேவி’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

காதல் திரைப்படமாக உருவாகும் இப்படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையமைக்கிறார். டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி, மண்டாடி படங்களில் நடித்த மிதுன் ஜெய் சங்கர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் மற்றும் மகேஷ் ராஜ் பசிலியன் இணைந்து இப்படத்தை தயாரிக்கின்றனர். சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிக்கும் 5வது படம் இது.

இப்படத்தின் தலைப்பு அறிமுக விடியோவை படக்குழு இன்று வெளியிட்டது. படத்தின் தலைப்பு ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

Summary

The new film starring Prabhu Deva and Simran has been titled 'Kamal Sridevi'.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஆசிய சாதனையுடன் சிம்ரனுக்கு இரட்டைத் தங்கம்..! பதக்கப் பட்டியலில் நான்காம் இடத்துக்கு முன்னேறிய இந்தியா!

ஆசிய சாதனையுடன் சிம்ரனுக்கு இரட்டைத் தங்கம்..! பதக்கப் பட்டியலில் நான்காம் இடத்துக்கு முன்னேறிய இந்தியா!

இசையமைப்பாளர் தேவா உடலுக்கு கமல்ஹாசன் அஞ்சலி!

இசையமைப்பாளர் தேவா உடலுக்கு கமல்ஹாசன் அஞ்சலி!

ரஜினி, கமல், அஜித், விஜய் படங்களுக்கு இசையமைத்த 90ஸ் ஃபேவரைட் தேவா!

ரஜினி, கமல், அஜித், விஜய் படங்களுக்கு இசையமைத்த 90ஸ் ஃபேவரைட் தேவா!

ஜெயராம் - சிம்ரன் நடிக்கும் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்!

ஜெயராம் - சிம்ரன் நடிக்கும் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்!

விடியோக்கள்

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav