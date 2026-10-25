கனவிலும் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் வருகிறார்கள்! வெளியேறிய பிறகு ராகவ் பேட்டி
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வீட்டிற்குச் சென்ற பிறகும் கனவில் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் வருவதாக நடிகர் ராகவ் தெரிவித்துள்ளது குறித்து...
நடிகர் ராகவ் - DNS
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வீட்டிற்குச் சென்ற பிறகும் கனவில் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் வருவதாக நடிகர் ராகவ் தெரிவித்துள்ளார்.
பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 7 வாரங்களை நிறைவு செய்துள்ளது. வழக்கமாக ஆளும் அணி, எதிர் அணி என பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் வைக்கப்படும்.
ஆனால், இம்முறை பிக் பாஸில் அந்த பழைய விதி திருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வாரம் முழுக்க சிவப்பு அணி, நீல நிற அணி என இரு அணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.
கடந்த வாரத்தின் இறுதியில் குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்றதற்காக நடிகை சாந்தினி பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார். காலில் தசைக்கிழிவு காரணமாக மருத்துவ சிகிச்சைக்காக பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து நடிகர் ராகவ்வும் வெளியேற்றப்பட்டார்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறிய பிறகு பேசிய ராகவ், நிகழ்ச்சி முடிந்து வீட்டிற்குச் சென்ற பிறகும் கனவில் பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் வருவதாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது:
''ஜோடி நம்பர் ஒன் நிகழ்ச்சியில் இருந்து எந்திரன் படம் வரைக்கும் என்னை ரசித்தவர்கள் அதிகம். ஆனால் 2019 ஆம் ஆண்டில் இருந்து நான்நடித்த படங்கள் வெளியாகவில்லை. வெளியானாலும் அது யாருக்கும் தெரியவில்லை.
ஊரடங்கு முடிந்து நான் நடித்த படம் வெளியாகியிருந்தது. ஆனால், அது வெளியானதே பலருக்கும் தெரியவில்லை. நான் நடித்த இணையத் தொடர்களும் வெளியாகவில்லை.
இப்போது 20 வயதில் இருப்பவர்கள் என்னை யார் என்றே தெரியாது. அவர்களுக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக பிக் பாஸ் வந்தேன்.
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளியேறியது வருத்தமாக இருந்தாலும், நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவன் நான் என்பதால் பிரச்னையில்லை. ஆனால், தூங்கும்போது பிக் பாஸ் போட்டியாளர்கள் அனைவரும் என் கனவில் வருகின்றனர். தூங்கி எழுந்தால் எங்கு இருக்கிறேன் என்பது கூற மறந்துவிடும் அளவுக்கு அது இருக்கிறது'' என ராகவ் குறிப்பிட்டார்.
Summary
Bigg Boss contestants even in dreams Raghav's interview after exit
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