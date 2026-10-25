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பிக் பாஸ் 10: விஜய் சேதுபதிக்கு பதிலாக ரம்யா கிருஷ்ணன் ஏன்?

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியை விஜய் சேதுபதிக்கு பதிலாக நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன் தொகுத்து வழங்குவது குறித்து...

ramya krishnan replace vijay sethupathi

விஜய் சேதுபதி / ரம்யா கிருஷ்னன் - எக்ஸ்

Updated On :

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் விஜய் சேதுபதிக்கு பதிலாக நடிகை ரம்யா கிருஷ்ணன், நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார்.

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி இந்த வாரத்துடன் 7 வாரங்களை நிறைவு செய்துள்ளது. அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்றுடன் 50 வது நாளை எட்டியுள்ளது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் கடந்த வாரங்களில் விஜய் சேதுபதி தொகுப்பாளராக இருந்த நிலையில், இந்த வார நிகழ்ச்சியை ரம்யா கிருஷ்ணன் தொகுத்து வழங்குகிறார். சனிக்கிழமை நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கியதைத் தொடர்ந்து, ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்கவுள்ளார்.

விஜய் சேதுபதிக்கு பதிலாக, தான் பிக் பாஸ் தொகுப்பாளராக வந்ததற்காக காரணம் குறித்தும் ரம்யா கிருஷ்ணன் பேசியுள்ளார். கடந்த இரு வாரங்களாக உடல்நலப் பிரச்னைகளுடன் விஜய் சேதுபதி தொகுத்து வழங்கி வந்ததாகவும், இந்த வாரம் அவர் கட்டாய ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளதால், தான் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க வந்துள்ளதாக ரம்யா கிருஷ்ணன் குறிப்பிட்டார்.

கடந்த வாரங்களில் கேள்விகளுக்கு போட்டியாளர்கள் நேரடியாக பதில் கூறாமல் சுத்தலில் விட்டதால், விஜய் சேதுபதியின் குரல் வளம் மோசமடைந்துவிட்டதாகவும், அவரின் குரலாகவும் மக்களின் குரலாகவும் தனது குரல் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் ஒலிக்கும் என ரம்யா கிருஷ்ணன் சுட்டிக்காட்டிப் பேசினார்.

இதனால், இந்த வாரத்துக்கு மட்டுமே ரம்யா கிருஷ்ணன் வருவார் எனத் தெரிகிறது. குரல் தேறிய பிறகு விஜய் சேதுபதியே மீண்டும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

ramya krishnan replace vijay sethupathi as host of Bigg boss 10 tamil

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