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சினிமா நடிகை என்பதால் சீரியல் நடிகைகள் சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை! பிக் பாஸ் சாந்தினி

பிக் பாஸ் வீட்டில் எந்தவொரு அணியுடனும் சேராதது குறித்து நடிகை சாந்தினி விளக்கம்...

Actress Chandini

நடிகை சாந்தினி - DNS

Updated On :

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சியில் சின்ன திரை நடிகைகள் அதிகமாக இருந்தால், சினிமாவில் இருந்து சென்றதால் யாரும் தன்னை சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை என நடிகை சாந்தினி தெரிவித்துள்ளார்.

பிக் பாஸ் சீசன் 10 நிகழ்ச்சி 7 வாரங்களை நிறைவு செய்துள்ளது. வழக்கமாக ஆளும் அணி, எதிர் அணி என பிரிக்கப்பட்டு போட்டிகள் வைக்கப்படும்.

ஆனால், இம்முறை பிக் பாஸில் அந்த பழைய விதி திருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வாரம் முழுக்க சிவப்பு அணி, நீல நிற அணி என இரு அணிகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த வாரத்தின் இறுதியில் குறைந்த வாக்குகளைப் பெற்றதற்காக நடிகை சாந்தினி பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்டார்.

இந்நிலையில், பிக் பாஸ் வீட்டில் எந்தவொரு அணியிலும் இடம்பெறாதது குறித்து சாந்தினி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் பேசியதாவது: ''என்னை யாருமே எந்தவொரு குழுவிலும் சேர்த்துக்கொள்ளவில்லை, நான் சினிமாவில் இருந்து சென்றதால், வெளியே வைத்துப் பார்க்க ஆரம்பித்தனர். அங்கு மற்ற அனைவருக்கும் ஏற்கெனவே அறிமுகமானவர்கள். சீரியல் முடித்து உடனடியாக பிக் பாஸுக்கு ஒன்றாக வந்ததால் அவர்கள் என்பதால் சீக்கிரமாகவே இணைந்துகொண்டனர். ஏற்கெனவே அறிமுகமானவர்கள் நெருங்கிப் பழகுவது மனித இயல்புதான்.

ஆனால், நான் அனைவருடனும் நட்புடனே பழகிவந்தேன். 3 வாரங்களாக பெண்கள் அணியுடன் நான் ஒன்றவே முடியவில்லை. ஆண்கள் அணியில் இருந்தாவது சிலர் என்னிடம் பேசினர். சினிமாவில் இருந்து சென்றதால் அவர்கள் என்னை வெளியே வைத்துப் பார்த்திருக்கலாம் என நினைக்கிறேன்'' என்று சாந்தினி குறிப்பிட்டார்.

Summary

Actress Chandini explains why she did not join any team in the Bigg Boss house

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