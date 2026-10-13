The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
மின் தடை, ஒரு யூனிட் ரூ.35, தனியாரிடம் மின் கொள்முதல்! அமைச்சர் நிர்மல் குமாரிடம் சரமாரிக் கேள்விதிமுக ஆட்சியில் ரூ. 20-க்கு வாங்கப்பட்ட மின்சாரம், ரூ. 35-க்கு கொள்முதல்! செந்தில் பாலாஜிபள்ளிகளில் வாரத்தில் 5 நாள்களும் உடற்கல்வி வகுப்புகள்! ராஜ்மோகன் அறிவிப்புசி.வி. சண்முகம் வெற்றியை எதிர்த்த வழக்கு தள்ளுபடி!6 எம்.எல்.ஏக்கள் ராஜிநாமா: பேரவைத் தலைவர் நடவடிக்கை செல்லும்: சென்னை உயர்நீதிமன்றம்!உயிரைவிடத் தமிழினத்தின் அடையாளமே பெரிது என நிரூபித்தவர் சங்கரலிங்கனார்: முதல்வர் விஜய்உயிரைவிடத் தமிழினத்தின் அடையாளமே பெரிது என நிரூபித்தவர் சங்கரலிங்கனார்: முதல்வர் விஜய்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 280 குறைவுஜந்தர் மந்தரில் போராட முயன்ற சிஜேபினர் கைது!

புதிய கோணத்தில் எடுக்கப்பட்டுள்ள லவ் ஆல்வேஸ் இணையத் தொடர்!

லவ் ஆல்வேஸ் இணையத் தொடரின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...

love always

லவ் ஆல்வேஸ் இணையத் தொடரில் கெளரி கிஷன். - படம்: எக்ஸ்

Published On :

கெளரி கிஷனின் லவ் ஆல்வேஸ் இணையத் தொடரின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரி​ய​ இணையத் தொடரான, ஹியர் வி கோ அகைன் என்ற ​தொடரைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ள தொடர் லவ் ஆல்​வேஸ். இதில் கெளரி கிஷன் பிரதான பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார்.

இந்தத் தொடரை 'வல்லமை தாராயோ', 'கே.டி என்கிற கருப்புதுரை' உள்ளிட்ட படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் மதுமிதா இயக்கியுள்ளார்.

மேலும் இந்தத் தொடரில், ரம்ஜான் முகமது, ஜெயபிரகாஷ், ஜெயசுதா மற்றும் மாயா கிருஷ்ணன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனனர். லவ் ஆல்வேஸ் தொடர் அக். 30 ஆம் தேதி வெளியாகிறது.

காதல், குடும்பம் மற்றும் நகைச்சுவை கலந்து எடுக்கப்பட்டுள்ள இந்தத் தொடர், வயது பின்னோக்கிச் செல்லும் கற்பனைக் கதையாக உருவாகியுள்ளது.

பிரிவதற்கு தயாராக இருக்கும் வயதான தம்பதியினர், திடீர் திருப்பத்தால் தங்களின் 20 வயது இளமைக் காலத்துக்குச் சென்று, தங்களை பரிசோதிக்கும் கதையாக இந்தத் தொடர் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

புதிய கோணத்​தில், தலா 30 நிமிடங்கள் கொண்ட 8 எபிசோடுகள் அடங்கிய லவ் ஆல்வேஸ் இணையத் தொடர், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம், ஹிந்தி, மராத்தி மற்றும் பெங்காலி மொழிகளில் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.

Summary

The release date for Gouri Kishan web series Love Always has been announced

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

போலீஸ் போலீஸ் - 2 இணையத் தொடர் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்! விரைவில் ஒளிபரப்பு!

போலீஸ் போலீஸ் - 2 இணையத் தொடர் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்! விரைவில் ஒளிபரப்பு!

சட்டமும் நீதியும் - 2 இணையத் தொடர் வெளியீட்டுத் தேதி!

சட்டமும் நீதியும் - 2 இணையத் தொடர் வெளியீட்டுத் தேதி!

நிகிலா விமலின் ஐஸ் இணையத் தொடரின் வெளியீட்டுத் தேதி!

நிகிலா விமலின் ஐஸ் இணையத் தொடரின் வெளியீட்டுத் தேதி!

கீர்த்தி சுரேஷ் - ராதிகா ஆப்தேவின் அக்கா இணையத் தொடரின் வெளியீடு எப்போது?

கீர்த்தி சுரேஷ் - ராதிகா ஆப்தேவின் அக்கா இணையத் தொடரின் வெளியீடு எப்போது?

விடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | ஆடியோ லாஞ்ச் 'கட்'ஆதவ் காரணமா? | Jailer 2 | Rajinikanth | Nelson

Valaipechu Anthanan Interview | ஆடியோ லாஞ்ச் 'கட்'ஆதவ் காரணமா? | Jailer 2 | Rajinikanth | Nelson

எஸ்ஐஆர்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்த ராகுல், எதிர்க்கட்சியினர்!

எஸ்ஐஆர்: உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு அளித்த ராகுல், எதிர்க்கட்சியினர்!