திமிரென்று அர்த்தமா? அனுபமா விளக்கம்!
நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் விமர்சனங்கள் குறித்து பேச்சு...
நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன்
நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் விமர்சனங்கள் குறித்து பேசியுள்ளார்.
நடிகை அனுபமா பரமேஸ்வரன் நடிப்பில் உருவான கிரேஸி கல்யாணம் திரைப்படம் வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது. ஆனால், இப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.
இதனைக் கண்ட அனுபமா பரமேஸ்வரன், “ஒரு திரைப்படம் நன்றாக இல்லையென்றால் விமர்சனங்கள் வருவது முக்கியமானதுதான். ஆனால், அது ஆரோக்கியமானதாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். வேண்டுமென்றே திட்டுமிட்டு, பணம் பெற்றுக்கொண்டு விமர்சிப்பவர்களுக்கு நான் ஏன் பதில் சொல்ல வேண்டும்? சமூக வலைதளங்களில் அனைத்து விமர்சனங்களுக்கும் என்னால் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருக்க முடியாது. அதற்கு திமிர் என்று பொருள் இல்லை.
எனக்குப் பிடித்த பதிவுகளுக்கு நான் பதிலளிப்பேன். எல்லாவற்றுக்கும் பதில் அளித்துக்கொண்டிருந்தாலும் வேறு வேலை இல்லையா என்கிறார்கள். எனக்கு இதுபோன்ற அணுகுமுறைகளில் விருப்பம் இல்லை. எனக்கு ஓய்வு இருந்தாலும் அது இல்லாதது போல் நான் ஏன் நடிக்க வேண்டும்?” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
Actress Anupama Parameswaran has spoken out about the criticism.
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