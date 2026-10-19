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வீழா வீரா பாடல் அப்டேட்!

ஓம் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது பாடல் குறித்து...

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நடிகர் தனுஷ் நடித்த ஓம் திரைப்படத்தின் இரண்டாவது வெளியீடு குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் நாயகனாக நடிக்கும் 55 ஆவது படம் ஓம். இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் இப்படத்தை தனுஷின் வன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.

சாய் அபயங்கர் இசையமைத்துள்ள இப்படத்தின் முதல் பாடல் ’அலாக்கா லோவா' சில வாரங்களுக்கு முன் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.

இதனைத் தொடர்ந்து வெளியான மம்மூட்டி கிளிம்ஸ் விடியோவும் கவனம் பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது பாடலான ’வீழா வீரா’ இன்று மாலை 6.30 மணிக்கு வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பில் உருவாகும் திரைப்படங்களின் மேல் பெரிய எதிர்பார்ப்புகள் இருப்பதால் இப்பாடலுக்கான ஆர்வமும் அதிகரித்துள்ளது.

The second release of the film Om starring actor Dhanush has been announced.

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