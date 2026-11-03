செஞ்சுடரே... ஓம் திரைப்படத்தின் அடுத்த பாடல்!
ஓம் புதிய பாடல் குறித்து...
நடிகர்கள் தனுஷ், சாய் பல்லவி.
நடிகர் தனுஷ் நடித்த ஓம் திரைப்படத்தின் மூன்றாவது பாடல் குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான ஓம் திரைப்படம் வருகிற நவ. 20 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது. கர திரைப்பட தோல்விக்குப் பின் வெளியாகும் தனுஷ் திரைப்படம் என்பதால் எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.
மேலும், சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பில் இப்படத்தின் ஆலாக்கா லோவா, வீழா வீரா ஆகிய பாடல்கள் வெளியாகி ஹிட் அடித்துள்ளன. இதனால், அடுத்தடுத்த பாடல்களின் மீதும் ரசிகர்கள் ஆவலுடன் இருக்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் மூன்றாவது பாடலான செஞ்சுடரே விரைவில் வெளியாகவுள்ளதாக இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.
An announcement has been made regarding the third song from the film Om, starring actor Dhanush.
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