அரங்கம் நிறையும் காட்சிகள்... ஆயிரம் கோடியை நெருங்குமா ஜெயிலர் - 2?
ஜெயிலர் - 2 வசூல் குறித்து...
நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், நமோ நாராயணன்
நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது.
ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்திற்கு முதல் நாளில் இருந்தே நல்ல விமர்சனங்களும் பாராட்டுகளும் கிடைத்ததால் திரைகளும் காட்சிகளும் அதிகரித்தன. மேலும், சில மணிநேரங்களில் லட்சக் கணக்கான டிக்கெட்கள் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட சாதனையும் நிகழ்ந்தது.
நகைச்சுவை, ஆக்ஷன் என எல்லாம் கலந்த கமர்சியல் திரைப்படமாக அமைந்ததால் அனைத்து வயது ரசிகர்களும் ரசித்து வருகின்றனர்.
ஆச்சரியமாக, இப்படம் கடந்த 5 நாள்களிலேயே ரூ. 500 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், பல திரையரங்க உரிமையாளர்களும் டிக்கெட்கள் அதிக அளவில் கேட்கப்பட்டு வருவதாகவும் ரசிகர்கள் மீண்டும் ஒருமுறை பார்க்க ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் கூறி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், வசூல் கணிப்பாளர்கள் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் ரூ. 750 கோடி வசூலைக் கடந்துவிடும் என்றும் சூழ்நிலை சரியாக அமைந்தால் ஆயிரம் கோடியை நெருங்கவும் வாய்ப்புள்ளது எனக் கூறி வருகின்றனர். ஹிந்தியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தியிருந்தால் கண்டிப்பாக ரூ. 1000 கோடியை வசூலித்த முதல் தமிழ்த் திரைப்படம் என்கிற பெயரை இப்படம் பெற்றிருக்கலாம்!
Actor Rajinikanth's Jailer 2 is heading towards a huge success.
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