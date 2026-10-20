ஆளே காணோம்... என்ன ஆனார் ரித்திகா சிங்?
நடிகை ரித்திகா சிங்கின் தற்போதைய நிலை குறித்து...
நடிகை ரித்திகா சிங்
நடிகை ரித்திகா சிங் திரைப்பட வாய்ப்புகளுக்காகக் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழில் 'இறுதிச்சுற்று' படம் மூலம் நாயகியாக அறிமுகமானவர் ரித்திகா சிங். அதனைத் தொடர்ந்து ‘ஆண்டவன் கட்டளை’, ‘சிவலிங்கா’, ‘ஓ மை கடவுளே’ ஆகிய படங்களில் நடித்தார். பெரும்பாலும் வெற்றிப்படங்களைக் கொடுத்ததால் தமிழில் பெரிய நடிகையாவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், மெல்ல மெல்ல ரித்திகாவுக்குப் பின் நடிக்க வந்த நாயகிகள் அந்த இடத்தைப் பிடித்துக்கொள்ள சரியான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் தவித்தார்.
இடையே, ‘கிங் ஆஃப் கோதா’ படத்தில் கலாபக்காரன் பாடலில் சிறப்பு தோற்றத்தில் பங்கேற்று நடனமாடி ரசிகர்களைக் கவர்ந்தார். மேலும், வேட்டையன் திரைப்படத்தில் முக்கியக் கதாபாத்திரத்திலும் விஜய் ஆண்டனியின் மழை பிடிக்காத மனிதனிலும் நடித்தார். ஆனால், எதுவும் பெரிய வாய்ப்புகளாக மாறவில்லை.
ரித்திகா சிங்
இதனால், கடந்த 2 ஆண்டுகளாக ரித்திகா சிங் எந்தத் திரைப்பட வாய்ப்புகளும் இல்லாமல் இருக்கிறார். நாயகியாக நடித்தவர் சிறப்பு நடனம், கதாபாத்திர நடிகையாக இறங்கி வந்தும் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருப்பது ரசிகர்களிடம் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருந்தாலும் மனம் தளராத ரித்திகா சிங் இன்ஸ்டாகிராமில் அடிக்கடி தன் புகைப்படங்களைக் கவர்ச்சியாகவும் ரசிகக்கூடிய வகையிலும் வெளியிட்டுதான் வருகிறார். பாக்ஸிங் தெரிந்த நடிகை என்பதால் ஏதாவது ஆக்ஷன் கதைகள் கிடைக்குமா என்றும் காத்திருக்கிறாராம்!
Actress Ritika Singh is currently waiting for film opportunities.
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