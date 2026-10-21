ரூ. 475 கோடியில் கைலி ஜென்னர் அணிந்த உள்ளாடை..! தங்கம், வைரத்தால் மட்டுமே உருவாக்கம்!
அமெரிக்க தொலைக்காட்சி நடிகை கைலி ஜென்னர் அணிந்த ரூ. 475 கோடி மதிப்பு மிக்க உள்ளாடை குறித்து...
நடிகை கைலி ஜென்னர் அணிந்த உள்ளாடை. - படங்கள்: இன்ஸ்டா / கைலி ஜென்னர், விக்டோரியா சீக்ரெட்
அமெரிக்க தொலைக்காட்சி நடிகை கைலி ஜென்னர் (29 வயது) அணிந்த 50 மில்லியன் டாலர் விலை மதிப்புமிக்க உள்ளாடை சமூக வலைதளங்களில் பெண்களிடையே கவனம் பெற்றுள்ளது.
இந்த உள்ளாடை இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 475 கோடி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த உள்ளாடையில் 4,410 வைரங்கள்,18 ஆயிரம் தங்கத்தினால் மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 15 கைவினை கலைஞர்கள் வேலை செய்துள்ளார்கள்.
தொலைக்காட்சி நடிகையான கைலி ஜென்னர், அழகு சாதன தொழில்முனைவோராக மாறினார். இவருக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் மட்டுமே 380 மில்லியன் (38 கோடி) ஃபாலோயர்ஸ் இருக்கிறார்கள்.
விக்டோரியா ஃபேஷன் ஷோ நிகழ்ச்சிக்காக ஜேக்கப் அரபோ தலைமையில் ஆடம் செல்மன் உடன் இணைந்து இந்த உள்ளாடையை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. துணிகளே இல்லாமல் வெறுமனே தங்கமும் வைரமும் மட்டுமே வைத்து உருவாக்கியுள்ளார்கள்.
இந்த உள்ளாடையை உருவாக்க 15 கைவினை கலைஞர்கள் 1,000க்கும் அதிகமான மணி நேரங்கள் உழைத்துள்ளார்கள். இதில் 4, 410 இயற்கையான வைரங்கள் (1,373.39 கேரட்) 3,218 கூறுகளாக இணைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த உள்ளாடையின் நடுவில் 75.54 கேரட் விவிட் மஞ்சள் நிற வைரம் வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் நிறத்துக்காக மிக உயர்ந்த தரத்திலான வைரம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஜேக்கப்பின் வழக்கமான ’ஆங்கிள் கட்’ இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து இதனை வடிவமைத்த ஜேக்கப், “விக்டோரியா சீக்ரெட் தன்னம்பிக்கை, அழகு, தங்களது வெளிப்பாட்டின் சுதந்திரத்தை பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது. அவர்களின் பிராண்ட் அமெரிக்காவின் கலாசாரத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. அதனால்தான் அமெரிக்க பேஷன் மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கிறது.
மிகப்பெரிய கனவு, இடர்களை எதிர்கொள்ளுதல், இதுவரை யாரும் பார்த்திராத ஒன்றை உருவாக்குதல் என்ற சுதந்திரம் இதில் இருக்கிறது” எனப் பேசியுள்ளார்.
முன்னதாக 35 மில்லியனுக்கு ஓர் உள்ளாடை உருவாக்கப்பட்டிருந்ததே அதிகபட்ச விலையாக இருந்தது. தற்போது இந்த சாதனை உடைக்கப்பட்டு விக்டோரியா சீக்ரெட் நிறுவனம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. இந்த உள்ளாடையை அவர்கள் ‘ஏஞ்சல் ஃபேன்டஸி பிரா’ (தேவதையின் கற்பனை உள்ளாடை) எனக் கூறுகிறார்கள்.
When Victoriaâs Secret decided to bring back its most iconic tradition, it turned to Jacob & Co. to reimagine it. The two brands shared one vision from the start: a piece that would be one of a kind, but designed above all for the woman wearing it.— Jacob&Co (@_Jacobandco) October 19, 2026
Made entirely of 18K gold andâ¦ pic.twitter.com/IJvwgRzjPp
Summary
Kylie Jenner Debuts on the Victoria’s Secret Runway in its $50 Million The Angel Fantasy Bra
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