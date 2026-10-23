ஆர்யா - நிகிலா விமலின் ஹலோ காதல்! முதல் பாடல் வெளியீடு!
நடிகர் ஆர்யாவின் “ஹலோ காதல்” படத்தின் முதல் பாடல் வெளியாகியுள்ளது குறித்து...
“ஹலோ காதல்” திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது...
நடிகர் ஆர்யா நாயகனாக நடித்துள்ள “ஹலோ காதல்” திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மலையாள இயக்குநர் நிகில் முரளி இயக்கத்தில், நடிகர் ஆர்யா நாயகனாக நடிக்கும் புதிய படம் “ஹலோ காதல்”. இந்தப் படத்தை நடிகர் ஆர்யா மற்றும் சில்வர் கிரெயின் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் இணைந்துத் தயாரித்துள்ளனர்.
நடிகர்கள் நிகிலா விமல், வைஷ்ணவி சைதன்யா ஆகியோர் நடித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், “ஹலோ காதல்” படத்தின் “கண்ணும் கண்ணும்” எனும் முதல் பாடல் இன்று (அக். 23) மாலை படக்குழுவினரால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. பாடலாசிரியர் விவேக் எழுதிய இப்பாடலை, பாடகர்கள் கபில் கபிலன் மற்றும் ஷிவாங்கி இணைந்து பாடியுள்ளனர்.
ஏற்கெனவே, இயக்குநர் பா. ரஞ்சித் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஆர்யா, தினேஷ், கலையரசன், ஷபீர், குரு சோமசுந்தரம், ஷோபிதா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவாகி வரும் “வேட்டுவம்” படம் இந்தாண்டு இறுதியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The first song from the movie “Hello Kadhal” starring actor Arya has been released.
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