பாரதிராஜாவின் புலவர் படத்தின் டிரைலர், ரிலீஸ் தேதி!
நடிகராக பாரதிராஜாவின் கடைசி படமான புலவர் படத்தின் டிரைலர், ரிலீஸ் தேதி குறித்து...
புலவர் படத்தின் போஸ்டர் - படம்: யூடியூப் / லஹரி மியூசிக்
நடிகராக பாரதிராஜாவின் கடைசி படமான புலவர் படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான புதிய டிரைலரும் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமின்றி இந்திய சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத முன்னணி நட்சத்திர இயக்குநர்களில் ஒருவரான இயக்குநர் இமயம் எனப் புகழப்படும் பாரதிராஜா கடந்த ஜூன் 10 ஆம் தேதி வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை நீலாங்கரை இல்லத்தில் காலமானார்.
அவரது உடல் சொந்த ஊரான தேனிக்கு அருகே உள்ள வத்தலக்குண்டு கொண்டு செல்லப்பட்டு காட்ரோடு தோப்பில் அரசு மரியாதையுடம் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
இவர் தனது 84 வயதிலும் மலையாளத்தில் மோகன் லாலின் துடரும் என்ற படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.
மறைந்த இயக்குநர் பாரதிராஜா, கடைசியாக முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் இயக்குநர் முருகைய்யா இயக்கத்தில் புலவர் என்ற படத்தில் நடித்திருந்தார். இந்தப் படத்துக்கான புதிய டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
டார்க் காமெடி பாணியில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்தப் படம் குறித்து இதன் தயாரிப்பாளர் சமீர் பாரத் ராம் நேர்காணலில் கூறுகையில், “இந்தப் படமானது தஸ்தாயெவ்ஸ்கியின் 'குற்றமும் தண்டனையும்' என்ற நூலை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப்படம் ஓய்வு பெற்ற போலீஸ் அதிகாரி, குற்றவாளிகளை எப்படி கையாளுகிறார் என்பதைப் பற்றிய கதையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படம் வரும் அக்.30ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவிருக்கிறது.
Summary
Trailer and release date of Bharathiraja's film Pulavar!
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