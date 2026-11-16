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லோகேஷ் கனகராஜின் மிஸ்டர் பாரத் பட வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

மிஸ்டர் பாரத் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து...

மிஸ்டர் பாரத் - படம் - எக்ஸ்

Updated On :

லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரித்துள்ள மிஸ்டர் பாரத் படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி இன்று (நவ. 16) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜின் ஜி ஸ்குவாட் நிருவனம் மூலம் அதயாரித்துள்ள படம் மிஸ்டர் பாரத். இந்தப் படத்தை அறிமுக இயக்குநர் நிரஞ்சன் எழுதி இயக்கியுள்ளார்.

இதில் யூடியூபர் பாரத், சம்யுக்தா விஸ்வநாதன், பால சரவணன் போன்றோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், படமானது வரும் டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

லோகேஷின் தயாரிப்பில் வெளியான முதல்படமான ஃபைட் கிளப் கலவையான விமர்சனத்தையே பெற்றதால் மிஸ்டர் பாரத் படம் ரசிகர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்புகளை அதிகப்படுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The release date for the film Mr Bhaarath, produced by Lokesh Kanagaraj, has been announced today (Nov. 16).

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