பிரபு தேவாவின் மூன் வாக் பட வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!
பிரபு தேவாவின் மூன் வாக் பட வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
மூன் வாக் பட வெளியீட்டுத் தேதி. - படம் - எக்ஸ்
நடிகர் பிரபு தேவா நடித்துள்ள மூன் வாக் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரபுதேவா கதாநாயகனாக நடித்துள்ள திரைப்படம், 'மூன்வாக்'. இதில் யோகி பாபு, ரெடின் கிங்ஸ்லி, ராஜேந்திரன், லொள்ளு சபா சுவாமிநாதன் உள்பட பலரும் நடித்துள்ளனர்.
பிஹைண்ட்வுட்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரித்துள்ள இப்படத்தை மனோஜ் நிர்மலா ஸ்ரீதரன் இயக்கியுள்ளார். ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தின் அனைத்துப் பாடல்களையும் அவரே பாடியுள்ளார்.
முன்னதாக, இந்தாண்டு தீபாவளி வெளியீடாக மூன் வாக் திரைப்படம் வெளீயாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், படமானது வரும் டிசம்பர் 24 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
Summary
The release date for the film Moon Walk, starring actor Prabhu Deva, has been announced.
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