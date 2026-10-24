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40 ஆண்டுகளில் முதல்முறை... ரசிகர்களுடன் இணைந்து ஜெயிலர் 2 படம் பார்த்த ரஜினி!

நடிகர் ரஜினிகாந்த் 40 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக ரசிகர்களுடன் இணைந்து தனது திரைப்படத்தைப் பார்த்தது குறித்து...

Rajinikanth watches Jailer 2 with fans

ரசிகர்களுடன் இணைந்து ஜெயிலர் 2 படம் பார்த்த ரஜினி - படங்கள்: எக்ஸ் / சன் பிக்சர்ஸ்

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நடிகர் ரஜினிகாந்த் 40 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக ரசிகர்களுடன் இணைந்து தனது திரைப்படத்தைப் (ஜெயிலர் 2) பார்த்தது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ளது.

ஜெயிலர் முதல் பாகத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து, நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான ஜெயிலர் 2 திரைப்படம் கடந்த அக்.15ஆம் தேதி வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

இந்தப் படத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணன், எஸ்.ஜே. சூர்யா, யோகி பாபு, நமோ நாராயணன், வித்யா பாலன், மிர்ணா முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளார்கள்.

இந்தப் படம் இதுவரை ரூ.600 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த நிலையில், தயாரிப்பு நிறுவனம் ஒரு விடியோ வெளியிட்டுள்ளது. அதில் நடிகர் ரஜினி ரசிகர்களுடன் இணைந்து ஐமேக்ஸ் திரையில் படம் பார்க்கிறார்.

ஜெயிலர் 2 படக்குழு படத்தின் வெற்றியைக் கேக் வெட்டிக் கொண்டாடினார்கள். இதில் பங்கேற்ற ரஜினி பின்னர் ஐமேக்ஸ் திரையில் பேரன்களுடன் இணைந்து படம் பார்த்தார்.

கடந்த 40 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக ரஜினி இதுபோல ரசிகர்களுடன் இணைந்து படம் பார்க்கிறார் என தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தப் படத்தில் மோகன்லால் காட்சிகள் குறைக்கப்பட்டதாகவும், சந்தானம் காட்சிகள் முழுமையாக நீக்கப்பட்டதாகவும் சமூக வலைதளத்தில் பேசுபொருளானது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Rajinikanth attends Jailer 2 show with fans, a first in 40 years

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