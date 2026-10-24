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ஹுகூம்! ஜெயிலர் 2-வில் இணைந்த சிங்கப்பூர் அரசு அதிகாரிகள்!

ஜெயிலர் 2 படத்தின் பின்னணி இசையுடன் சிங்கப்பூர் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விடியோ வெளியிட்டது குறித்து...

Singapore Customs Director General has caught attention online by featuring a track from Tamil film ‘Jailer 2’ in an Instagram reel

ஜெயிலர் 2-வில் இணைந்த சிங்கப்பூர் அரசு அதிகாரிகள்

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நடிகர் ரஜினிகாந்தின் ஜெயிலர் 2 படத்தின் பின்னணி இசையுடன் சிங்கப்பூர் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விடியோ பதிவு செய்து வெளியிட்டுள்ளனர்.

இயக்குநர் நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரஜினிகாந்த், சிவராஜ் குமார், மோகன்லால், வித்யாபாலன், எஸ்.ஜே.சூர்யா, ஹிருத்திக் ரோஷன் உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் பான் இந்தியா படமாக அக். 15-ல் ஜெயிலர் 2 வெளியானது.

படம் வெளியான 8 நாள்களிலேயே சுமார் ரூ. 600 கோடி வசூலித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனிடையே, படத்தின் பாடல்களை வைத்து சமூக ஊடகங்களில் ரசிகர்கள் ரீல்ஸ் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், ஜெயிலர் படத்தின் ஹுகூம் பாடலின் பின்னணி இசையை வைத்து, சிங்கப்பூர் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் ரீல்ஸ் பதிவிட்டு, அந்நாட்டு சுங்கத்துறையின் அதிகாரபூர்வ சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளனர்.

Summary

Singapore Customs Director General has caught attention online by featuring a track from Tamil film ‘Jailer 2’ in an Instagram reel

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