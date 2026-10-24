அரசியலுக்கு வருவீர்களா? த்ரிஷா கொடுத்த ரியாக்ஷன்!
த்ரிஷாவிடம் அரசியல் கேள்வி...
முதல்வர் விஜய், நடிகை த்ரிஷா
நடிகை த்ரிஷாவிடம் அரசியல் வருகை குறித்த கேள்வி கேட்கப்பட்டது.
இந்தாண்டு நடிகை த்ரிஷா நாயகியாக நடித்த கருப்பு திரைப்படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. மேலும், கர்ஜணை மற்றும் சதுரங்க வேட்டை - 2 ஆகிய திரைப்படங்கள் வெளியாகவுள்ளன.
மேலும், இயக்குநர் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் நடிகர் மோகன்லாலுடன் நடித்த ராம் திரைப்படமும் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தற்போது, புதிய திரைப்படமொன்றில் இணைந்துள்ளார். இதன் படப்பிடிப்பு லண்டனில் நடைபெற்றது. சில நாள்களுக்கு முன் அங்கு நடிகர் அஜித் குமார் கலந்துகொண்ட கார் பந்தயத்தை முதல்வர் விஜய்யுடன் கண்டுகளித்தார்.
இந்த நிலையில், கடை திறப்பு விழாவிற்காக கோவை வந்த த்ரிஷாவிடம் விமான நிலையத்தில் வைத்து, ‘அரசியலுக்கு வருவீர்களா?’ எனக் கேட்கப்பட்டது. இதற்கு த்ரிஷா சிரித்தபடி நகர்ந்துவிட்டார். இந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
Actress Trisha was asked a question about her political career.
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