The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சென்னையில் இன்று இரவு முதல் மழை! மற்ற மாவட்டங்களில் மழை எப்படி இருக்கும்?புயல் எச்சரிக்கை: குடியரசுத் தலைவர் முர்முவின் ஒடிசா பயணம் ஒத்திவைப்பு திமுகவும் அதிமுகவும் எந்த காலத்திலும் இணையாது: டிடிவி தினகரன்கோயில்களில் பணம் கேட்டால் ஆதாரத்துடன் புகார் அளிக்கலாம்! அமைச்சர் ரமேஷ்மாயமான சிறுவர்களை மீட்டு, அனைத்து கோணங்களிலும் அரசு விசாரிக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பழனிசாமி மேயர் பிரியாவை புறக்கணிக்கவில்லை: ராஜ்மோகன் பதில்!ரெட் அலர்ட்: நீலகிரியில் சுற்றுலா தலங்கள் மூடல்! தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை விரைவு!அமைதிப் பத்திரத்தில் கையெழுத்திட மாட்டேன்! நேஹா போரா

சேயோன், தர்மன் திரைப்படங்களின் ஓடிடி உரிமையைப் பெற்ற நிறுவனம்!

சேயோன், தர்மன் ஓடிடி குறித்து...

சிவகார்த்திகேயன், ரஜினிகாந்த்

Updated On :

சேயோன், தர்மன் திரைப்படங்களின் ஓடிடி உரிமையைப் பிரபல நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இயக்குநர் சிவகுமார் முருகேசன் இயக்கத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் சேயோன் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு மதுரையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்க்கடவுள் முருகனை படிமமாக வைத்து இதன் கதை எழுதப்பட்டுள்ளதால் சேயோன் பெயரையும் வைத்துள்ளனர்.

அதே போல், நடிகர் ரஜினிகாந்த் இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கத்தில் தர்மன் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த இரண்டு திரைப்படங்களையும் ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்து வருகிறது.

இந்த நிலையில், சேயோன் மற்றும் தர்மன் திரைப்படங்களின் ஓடிடி உரிமங்களையும் ஹாட் ஸ்டார் நிறுவனம் பெரிய தொகைக்குக் கைப்பற்றியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் திரைப்படங்களை நெட்பிளிக்ஸ் வாங்கிக்கொண்டிருந்த சூழலில் தற்போது ஹாட்ஸ்டார் அந்த வாய்ப்பைப் பெற்றிருக்கிறது.

Reports suggest that a popular company has acquired the OTT rights to the films Cheon and dharman.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஈரோட்டில் சாலை வலம் செல்கிறாரா முதல்வர் விஜய்? எப்போது?

ஈரோட்டில் சாலை வலம் செல்கிறாரா முதல்வர் விஜய்? எப்போது?

ராமாயணாவின் ஓடிடி உரிமையை கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்!

ராமாயணாவின் ஓடிடி உரிமையை கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்!

தர்மன் திரைப்படத்தில் நடனமாடிய ஸ்ரீலீலா?

தர்மன் திரைப்படத்தில் நடனமாடிய ஸ்ரீலீலா?

நடிகர் ரஜினியுடன் நடனமாடும் கயாடு லோஹர்?

நடிகர் ரஜினியுடன் நடனமாடும் கயாடு லோஹர்?

விடியோக்கள்

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

”இந்த ஆட்சிக்குஆபத்தாக முடியும்!” டிடிவி தினகரன் பேட்டி | TTV | TVK | ADMK

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav

TTF வாசன் ரசிகர்களால் ரிசல்ட் மாறலாம்: ராகவ் | Bigg Boss Raaghav