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சேயோன், தர்மன்... தீபாவளி சிறப்பு போஸ்டர்கள்!

சேயோன், தர்மன் திரைப்படங்களின் போஸ்டர்...

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தீபாவளியை முன்னிட்டு திரைப்படங்களின் சிறப்பு போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்தாண்டு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு புதிய திரைப்படங்களின் அப்டேட்கள் வெளியாகி வருகின்றன. முக்கியமாக, திரைப்படங்களுக்கான சிறப்பு போஸ்டர்களும் பகிரப்பட்டு வருவதால் அந்தந்த திரைப்படங்களுக்கான எதிர்பார்ப்புகளும் கூடியுள்ளன.

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தற்போது, நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் தர்மன், சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன், துல்கர் சல்மானின் ஏஓடி ஆகிய திரைப்படங்களின் சிறப்பு போஸ்டர்கள் வெளியாகியுள்ளன.

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இப்படங்களில் சேயோனும் தர்மனும் அடுத்தாண்டு வெளியீடாகத் திரைக்கு வரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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Special posters for films have been released to mark Diwali.

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