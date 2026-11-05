The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை! காவலில் எடுக்கப்படும் நபா் 24 மணி நேரத்துக்குள் நீதிபதி முன் ஆஜா்படுத்தப்பட வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றம்நாட்டில் அராஜகத்தைப் பரப்பும் ராகுலுக்கு தக்க பதிலடி: அமித் ஷா உறுதி6 ஆண்டுகள் பணிபுரியும் அக்னிவீரா்கள் ராணுவத்தில் நிரந்தர வீரா்களாக்கப்படுவா்: பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள்வெற்றி வீடு திட்டம்: 70,000 வீடுகள் கட்ட ரூ.3,500 கோடி ஒதுக்கி ஆணைசீனாவின் சாதனையை முறியடிக்கும் ரயில் வழித்தடம்! ரூ. 1.31 லட்சம் கோடியில் அரசு திட்டம்!வானிலை: தமிழகத்தில் நாளை (நவ. 6) கனமழைக்கு வாய்ப்பு!தீபாவளி: 2 நாள்களுக்கு கூடுதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை!சர்வதேச கால்பந்து போட்டிகளில் இருந்து ரொனால்டோ ஓய்வு!தீபாவளிக்கு வீடுகளில் மின்சாரம் இருக்குமா? அமைச்சர் நிர்மல் குமார் விளக்கம்

தீபாவளி: சென்னை - கொல்லம் இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

தீபாவளியை முன்னிட்டு, சென்னை - கொல்லம் இடையே போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரயில் - பிரதிப் படம்

Updated On :

தீபாவளியை முன்னிட்டு, சென்னை - கொல்லம் இடையே போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடா்பாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பு: தீபாவளியை முன்னிட்டு, சென்னை எழும்பூரில் இருந்து நவம்பா் 7, 14 ஆகிய சனிக்கிழமைகளில் இரவு 11.40 மணிக்குப் புறப்படும் சென்னை எழும்பூா் - கொல்லம் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06121) மறுநாள் மாலை 4.20 மணிக்கு கொல்லம் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கமாக, கொல்லத்தில் இருந்து நவம்பா் 8, 15 ஆகிய ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மாலை 6.45 மணிக்குப் புறப்படும் கொல்லம் - சென்னை சிறப்பு ரயில் (எண்: 06122) மறுநாள் காலை 11.35 மணிக்கு சென்னை நிலையத்தை வந்தடையும்.

இந்த ரயிலானது காயன்குளம், மாவேலிக்கரா, செங்கண்ணூா், திருவல்லா, சங்கணாச்சேரி, கோட்டயம், எா்ணாகுளம் டவுன், ஆலுவா, திருச்சூா், பாலக்காடு, போத்தனூா், திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, அரக்கோணம், திருவள்ளூா், பெரம்பூா் உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கோவை - திண்டுக்கல் இடையே சிறப்பு மெமு ரயில் இயக்கம்

கோவை - திண்டுக்கல் இடையே சிறப்பு மெமு ரயில் இயக்கம்

சென்னை - கன்னியாகுமரி, தாம்பரம் - தென்காசி இடையே தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

சென்னை - கன்னியாகுமரி, தாம்பரம் - தென்காசி இடையே தீபாவளி சிறப்பு ரயில்கள் அறிவிப்பு

தீபாவளி: சென்னை-கொல்லம் இடையே போத்தனூா் வழித்தடத்தில் அமிா்தா ரயில்

தீபாவளி: சென்னை-கொல்லம் இடையே போத்தனூா் வழித்தடத்தில் அமிா்தா ரயில்

தீபாவளி: சென்னை - போத்தனூா் இடையே சிறப்பு ரயில்

தீபாவளி: சென்னை - போத்தனூா் இடையே சிறப்பு ரயில்

விடியோக்கள்

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

முத்தாலம்மன் திருக்கோயில் ஏழூர் சப்பரத் திருவிழா | Madurai | T Kallupatti

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!