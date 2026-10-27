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அப்பா குட்டி திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையைப் பெற்ற நிறுவனம்!

அப்பா குட்டி ஓடிடி உரிமம் குறித்து...

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விஜய் ஆண்டனி நடித்துள்ள அப்பா குட்டி திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமையைப் பிரபல நிறுவனம் பெற்றுள்ளது.

இயக்குநர் மு. மாறன் இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் ’அப்பா குட்டி’. விஜய் ஆண்டனி ஃபிலிம் கார்பரேஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படத்தில் பிரீத்தி அஸ்ரானி, பகவதி பெருமாள், ஜென்ஸன் திவாகர், அருவி மதன் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

விஜய் ஆண்டனியே இசையமைத்துள்ள இந்தப் படம் தந்தை - மகள் இடையேயான உறவை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

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இப்படம் வருகிற நவ. 6 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ள நிலையில், இதன் ஓடிடி உரிமத்தை அமேசான் பிரைம் நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. இதனால், ஓடிடியில் இப்படம் டிச. 4 ஆம் தேதி வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

A prominent company has acquired the OTT rights for the film 'Appa Kutty', starring Vijay Antony.

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