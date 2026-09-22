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விஜய் ஆண்டனியின் அப்பா குட்டி பட வெளியீட்டுத் தேதி!

விஜய் ஆண்டனி நடித்துள்ள அப்பா குட்டி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...

Release date of the movie Appa Kutty

அப்பா குட்டி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி. - படம் - எக்ஸ்

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விஜய் ஆண்டனி நடித்துள்ள அப்பா குட்டி படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் மு. மாறன் இயக்கத்தில் விஜய் ஆண்டனி நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “அப்பா குட்டி”. விஜய் ஆண்டனி ஃபிலிம் கார்பரேஷன் நிறுவனம் தயாரிக்கும் இப்படம், தந்தை மற்றும் மகள் இடையேயான உறவை மையமாகக் கொண்டு உருவானதாகத் தெரியவருகிறது.

நடிகர்கள் பிரீத்தி அஸ்ரானி, பகவதி பெருமாள், ஜென்ஸன் திவாகர், அருவி மதன், ஹரிபிரியா, லிஸ்ஸி ஆண்டனி உள்ளிட்டோர் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

கதாநாயகனாக நடிக்கும் விஜய் ஆண்டனியே இப்படத்துக்கு இசையமைப்பாளராகவும் உள்ளார்.

சமீபத்தில் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில், வரும் அக். 16 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகாவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

The release date of the film Appa Kutty, starring Vijay Antony, has been announced.

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