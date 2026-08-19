முதல்வர் விஜய்யின் ஜன நாயகன் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி!

தமிழக முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் நாயகனாக நடித்து வெளியான “ஜன நாயகன்” திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்த் திரையுலகின் முன்னணி நடிகரும், தமிழக முதல்வருமான ஜோசப் விஜய் நாயகனாக நடித்து உருவான அவரது கடைசி படம் “ஜன நாயகன்”. இப்படம், கடந்த ஜூலை 23 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியானது.
இயக்குநர் ஹெச். வினோத் இயக்கத்தில் வெளியான ஜனநாயகன் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும், இப்படத்தின் வெளியீட்டை மாநிலம் முழுவதும் முதல்வர் விஜய்யின் ரசிகர்கள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் மிகவும் கோலாகலமாகக் கொண்டாடினர்.
அனிருத் இசையமைத்த இந்தப் படத்தில் நடிகர்கள் பூஜா ஹெக்டே, கௌதம் வாசுதேவ் மேனன், பாபி டியோல் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர்.
இந்த நிலையில், முதல்வர் விஜய்யின் “ஜனநாயகன்” படம் வரும் ஆக. 21 ஆம் தேதி ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் ஆகிய மொழிகளில் வெளியாகும் என இன்று (ஆக. 19) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The OTT release date for the film Jananayagan, starring TN CM Joseph Vijay in the lead role, has been announced.
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