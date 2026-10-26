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பூஜையுடன் தொடங்கிய ப்ளாக் நைட் பாய்ஸ் படப்பிடிப்பு

நடிகை தேவயானியின் மகள் நாயகியாக அறிமுகமாகும் பிளாக் நைட் பாய்ஸ் திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது.

பூஜையுடன் தொடங்கிய ப்ளாக் நைட் பாய்ஸ் படப்பிடிப்பு
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அருள்முருகன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் ட்ரீம் ரன்வே 26 சென்சுரி தயாரிக்கும் புதிய திரைப்படம் ‘ப்ளாக் நைட் பாய்ஸ்’. தொலைக்காட்சித் தொடர்களில் நடித்து வந்த அமல் அஜித் இத்திரைப்படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். நடிகை தேவயானி, இயக்குநர் ராஜகுமாரன் தம்பதிகளின் மகளான பிரியங்கா ராஜகுமாரன், இப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.

காதல், பொழுதுபோக்கு என ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் உருவாகி வரும் இப்படத்தை செம்பர் முருகேசன் இயக்குகிறார். ஒளிப்பதிவை மனோஜ் பரமஹம்சா மேற்கொள்கிறார். ஜோஷ்வா ஸ்ரீதர் இசையமைக்கிறார். எடிட்டிங் பணிகளை இளங்கோ கவனிக்கிறார்.

இந்நிலையில் இத்திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு சமீபத்தில் பூஜையுடன் தொடங்கியது. இத்திரைப்படத்தின் அடுத்தடுத்த அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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