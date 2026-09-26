SK27 படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது - புகைப்படங்கள்

SK27 படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது - புகைப்படங்கள்
SK27 படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது - புகைப்படங்கள்
சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில், சிவகார்த்திகேயன் – கயாது லோஹர் நடிப்பில், ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கும் 'SK27'படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது.
பூஜையுடன் தொடங்கிய SK27 படம்.
படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நாயகனாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக கயாது லோஹர் நடிக்கிறார்.
சிவகார்த்திகேயன் – கயாது லோஹர் இணையும் முதல் திரைப்படம் இதுவே.
டி.ஜி. தியாகராஜன் வழங்கும் இப்படத்தை செந்தில் தியாகராஜன், அர்ஜுன் தியாகராஜன் மற்றும் சாய் சித்தார்த் ஆகியோர் தயாரிக்கின்றனர்.
சுதாகர் மற்றும் ஜார்ஜ் மரியான் ஆகியோரும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
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