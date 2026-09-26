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SK27 படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது - புகைப்படங்கள்

SK27 படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடங்கியது - புகைப்படங்கள்

சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில், சிவகார்த்திகேயன் – கயாது லோஹர் நடிப்பில், ராம் குமார் பாலகிருஷ்ணன் இயக்கும் 'SK27'படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது.

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பூஜையுடன் தொடங்கிய SK27 படம்.

பூஜையுடன் தொடங்கிய SK27 படம்.

படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நாயகனாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக கயாது லோஹர் நடிக்கிறார்.

படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நாயகனாக நடிக்க, அவருக்கு ஜோடியாக கயாது லோஹர் நடிக்கிறார்.

சிவகார்த்திகேயன் – கயாது லோஹர் இணையும் முதல் திரைப்படம் இதுவே.

சிவகார்த்திகேயன் – கயாது லோஹர் இணையும் முதல் திரைப்படம் இதுவே.

டி.ஜி. தியாகராஜன் வழங்கும் இப்படத்தை செந்தில் தியாகராஜன், அர்ஜுன் தியாகராஜன் மற்றும் சாய் சித்தார்த் ஆகியோர் தயாரிக்கின்றனர்.

டி.ஜி. தியாகராஜன் வழங்கும் இப்படத்தை செந்தில் தியாகராஜன், அர்ஜுன் தியாகராஜன் மற்றும் சாய் சித்தார்த் ஆகியோர் தயாரிக்கின்றனர்.

சுதாகர் மற்றும் ஜார்ஜ் மரியான் ஆகியோரும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

சுதாகர் மற்றும் ஜார்ஜ் மரியான் ஆகியோரும் இப்படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.

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