மாகாளி - பூஜையுடன் படப்பிடிப்பு துவக்கம் - புகைப்படங்கள்
மாகாளி - பூஜையுடன் படப்பிடிப்பு துவக்கம் - புகைப்படங்கள்
மாரி செல்வராஜ் வழங்கும், அமீர் நடிப்பில் 'மாகாளி' படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் துவங்கியது.
படத்தை ஐங்கரன் இண்டர்நேஷனல் சார்பாக கருணாமூர்த்தி – நவ்வி ஸ்டுடியோஸ் சார்பாக திவ்யா மாரி செல்வராஜ் மற்றும் மாரி செல்வராஜ் இணைந்து தயாரிக்கின்றனர்.
தமிழ் சினிமாவில் தனித்துவமான, சமூக அக்கறை கொண்ட படைப்புகளால் கவனம் ஈர்த்து வரும் மாரி செல்வராஜ் வழங்கும் படம் 'மாகாளி'.
படத்தில் அமீர், சுவாசிகா, அனிஷ்மா அனில்குமார், ஹரிஹரன், அஸ்வின் ராம் மற்றும் லெனின் பாரதி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர்.
படத்தை செல்வரத்தினம் பிரதீபன் ஒளிப்பதிவு செய்ய, ஜஸ்டின் பிரபாகரன் இசை அமைக்கிறார்.
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