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சினிமா

ஆல்மோஸ்ட் நல்லவன் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் தொடக்கம் - புகைப்படங்கள்

நடிகர் ராஜு இயக்கத்தில் ஹெச்.வினோத் தயாரிக்கும் `Almost நல்லவன்' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் துவங்கியது.
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நடிகர் ராஜு இயக்கத்தில் ஹெச்.வினோத் தயாரிக்கும் `Almost நல்லவன்' திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு பூஜையுடன் துவங்கியது.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :5 வினாடிகள் முன்பு

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