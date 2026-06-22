பவிஷ் நடிக்கும் அட்டாக்கர்: படப்பிடிப்பு துவங்கியது!

பவிஷ் நடிக்கும் அட்டாக்கர் படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று துவங்கியது.
ஜினிமா எண்டர்டெய்ன்மெண்ட் தயாரிப்பில் நடிகர் தனுஷின் சகோதரி மகன் பவிஷ், நடிகை குஷ்பூவின் மகள் அவந்திகா நடிக்கும் புதிய படம் அட்டாக்கர் .
அறிமுக இயக்குனர் தாமோ நாகபூஷனம் இப்படத்தை எழுதி இயக்குகிறார். இவர் இயக்குனர் பா. ரஞ்சித்திடம் இணை இயக்குனராக பணியாற்றியவர்.
இந்தபடத்தின் பூஜை சமீபத்தில் நடைபெற்ற நிலையில் அறிவிப்பு விடியோ வெளியிடப்பட்டது.
இன்று அட்டாக்கர் படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் துவங்கியது. பா. ரஞ்சித் படப்பிடிப்பைத் தொடங்கி வைத்தார்.
வாலிபால் விளையாட்டை மையப்படுத்தி தமிழில் எடுக்கப்படும் முதல் படம் இது என்று படக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.
Summary
'Attacker' starring Bhavish: Filming begins!
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