Dinamani
தூய்மைப் பணி தனியார்மயமாகிறது? முயற்சியை கைவிட தமிழக அரசுக்கு சிபிஎம் கோரிக்கை!விளையாட்டு விடுதி மாணவர்களுக்கான உணவுப்படி உயர்வு!தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து ஜான் பாண்டியன் விலகல்!இன்னும் எத்தனை போக்சோ நீதிமன்றங்கள் தேவை? அறிக்கை கேட்கும் உயர் நீதிமன்றம்!பொறியியல் பணி: விழுப்புரம் வழியாக செல்லும் ரயில்கள் நிறுத்தி வைத்து இயக்கம்!மாநகர காவல் ஆணையர்கள் உள்பட 14 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிடமாற்றம்! லக்னௌ பயிற்சி நிறுவன தீ விபத்து: 14 பேர் பலிசபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலிலும் செய்யறிவு! கூட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும்!அமோனியா கசிவு: ரூ. 10 லட்சம் இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் - திருமாவளவன் கோரிக்கைவிஜய் பிறந்தநாள்: இன்று பிறந்த குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கிய தவெக!அமோனியா வாயு கசிவு! பலி எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்வு!அண்ணன் பவருக்கு வந்தவுடன் தமிழ்நாட்டுக்கே பவர் போய்விட்டது! உதயநிதி பேச்சுபள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்ப வேண்டும்: நயினார் நாகேந்திரன்
/
செய்திகள்

பவிஷ் நடிக்கும் அட்டாக்கர்: படப்பிடிப்பு துவங்கியது!

பவிஷ் நடிக்கும் அட்டாக்கர் படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று துவங்கியது.

News image

படப்பிடிப்பை தொடங்கி வைத்த இயக்குநர் ரஞ்சித்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 8:54 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பவிஷ் நடிக்கும் அட்டாக்கர் படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று துவங்கியது.

ஜினிமா எண்டர்டெய்ன்மெண்ட் தயாரிப்பில் நடிகர் தனுஷின் சகோதரி மகன் பவிஷ், நடிகை குஷ்பூவின் மகள் அவந்திகா நடிக்கும் புதிய படம் அட்டாக்கர் .

அறிமுக இயக்குனர் தாமோ நாகபூஷனம் இப்படத்தை எழுதி இயக்குகிறார். இவர் இயக்குனர் பா. ரஞ்சித்திடம் இணை இயக்குனராக பணியாற்றியவர்.

இந்தபடத்தின் பூஜை சமீபத்தில் நடைபெற்ற நிலையில் அறிவிப்பு விடியோ வெளியிடப்பட்டது.

இன்று அட்டாக்கர் படத்தின் படப்பிடிப்பு சென்னையில் துவங்கியது. பா. ரஞ்சித் படப்பிடிப்பைத் தொடங்கி வைத்தார்.

வாலிபால் விளையாட்டை மையப்படுத்தி தமிழில் எடுக்கப்படும் முதல் படம் இது என்று படக்குழுவினர் தெரிவித்தனர்.

Summary

'Attacker' starring Bhavish: Filming begins!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பூஜையுடன் தொடங்கிய அட்டாக்கர் திரைப்படம் - புகைப்படங்கள்

பூஜையுடன் தொடங்கிய அட்டாக்கர் திரைப்படம் - புகைப்படங்கள்

விக்ரமின் சியான் 63 படப்பிடிப்பு - புகைப்படங்கள்

விக்ரமின் சியான் 63 படப்பிடிப்பு - புகைப்படங்கள்

விஷாலின் மகுடம் பட டீசர் வெளியானது!

விஷாலின் மகுடம் பட டீசர் வெளியானது!

பவிஷ் நடிப்பில் உருவாகும் அட்டாக்கர்!

பவிஷ் நடிப்பில் உருவாகும் அட்டாக்கர்!

விடியோக்கள்

தேசிய கீதம் ஏன் இருமுறை பாடப்பட்டன?: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கேள்வி!

தேசிய கீதம் ஏன் இருமுறை பாடப்பட்டன?: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி கேள்வி!

ஹாலிவுட்டில் பயிற்சி: விஜய்யின் அறியாத பக்கங்கள்! | Actor Vijay |

ஹாலிவுட்டில் பயிற்சி: விஜய்யின் அறியாத பக்கங்கள்! | Actor Vijay |

மேகதாது தீர்மான திருத்தத்தை ஏற்கவில்லை! வெளிநடப்புக்கு பின் EPS பேட்டி | TN Assembly

மேகதாது தீர்மான திருத்தத்தை ஏற்கவில்லை! வெளிநடப்புக்கு பின் EPS பேட்டி | TN Assembly

அமோனியா வாயு கசிவு விபத்து பற்றி அமைச்சர் விளக்கம்! | TN assembly

அமோனியா வாயு கசிவு விபத்து பற்றி அமைச்சர் விளக்கம்! | TN assembly