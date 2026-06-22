ஜிவி பிரகாஷின் இம்மோர்டல்: முதல் பாடல் வெளியீடு!

ஜிவி பிரகாஷ் - கயாடு லோஹர் நடிக்கும் இம்மோர்டல் படத்தின் முதல் பாடல் வெளியானது.
அறிமுக இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஜிவி பிரகாஷ், கயாடு லோஹர் நடிப்பில் உருவான ஹாரர் ரொமான்ஸ் திரைப்படமான இம்மோர்டல் விரைவில் திரையரங்களுகளில் வெளியாகவுள்ளது.
இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. ஒரு அப்பார்ட்மெண்டில் நடக்கும் ஹாரர் த்ரில்லர் பாணியிலான கதையாக இப்படம் உருவாகியுள்ளது. இப்படத்திற்கு சாம் சிஎஸ் இசையமைத்துள்ளார்.
இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்த நிலையில் படம் வெளியீட்டுக்குத் தயாராக உள்ளது.
இம்மோர்டல் படத்தின் முதல் பாடலான ‘லவ்வு லவ்வு காட்டேரி’ இன்று வெளியாகியுள்ளது. சாம் சிஎஸ், ரேஷ்மா ஷ்யாம் இணைந்து பாடியுள்ள இப்பாடலை ஷாலி சி எழுதியுள்ளார்.
படம் ஜூலை வெளியீடாக திரைக்கு வரவுள்ளது.
Summary
First song of the film Immortal starring GV Prakash and Kayadu Lohar has been released.
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