ஜிவி பிரகாஷின் இம்மோர்டல் புதிய பாடல் வெளியீடு!

ஜிவி பிரகாஷ் நடிப்பில் உருவான இம்மோர்டல் திரைப்படத்தின் புதிய பாடல் புரோமோ வெளியாகியுள்ளது.
அறிமுக இயக்குநர் மாரியப்பன் சின்னா இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ஜிவி பிரகாஷ், கயாடு லோஹர் நடிப்பில் உருவான ஹாரர் ரொமான்ஸ் திரைப்படம் இம்மோர்டல்.
இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது. ஒரே வீட்டில் நடக்கும் ஹாரர் த்ரில்லர் பாணியிலான கதையாக இதன் காட்சிகள் இருந்தது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தின. இப்படத்திற்கு சாம் சிஎஸ் இசையமைத்துள்ளார்.
இம்மோர்டல் செப். 4 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், ஷி இஸ் மை செல்லக்குட்டி (she is my chellakutty) என்கிற இரண்டாவது பாடலின் புரோமோவை வெளியிட்டுள்ளனர். சாம் சிஎஸ் இசையமைத்து பாடியுள்ளார்.
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