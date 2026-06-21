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சினிமா

பூஜையுடன் தொடங்கிய அட்டாக்கர் திரைப்படம் - புகைப்படங்கள்

பவிஷ் மற்றும் அவந்திகா நடிக்கும் 'அட்டாக்கர்' திரைப்படம் பூஜையுடன் தொடங்கியது. இதன் படப்பிடிப்பை இயக்குநர் பா. இரஞ்சித் தொடக்கி வைத்தார்.
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பவிஷ் மற்றும் அவந்திகா நடிக்கும் 'அட்டாக்கர்' திரைப்படம் பூஜையுடன் தொடங்கியது. இதன் படப்பிடிப்பை இயக்குநர் பா. இரஞ்சித் தொடக்கி வைத்தார்.

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Updated On :21 ஜூன் 2026, 6:16 pm IST

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