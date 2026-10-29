பிரபல கிதார் இசைக்கலைஞர் சதா காலமானார்!
தமிழ் இசைக்கலைஞர் சதா மறைவு குறித்து...
இசைக்கலைஞர் சதா
தமிழ் சினிமாவின் பிரபலமான இசைக்கலைஞர் சதா உடல்நலக்குறைவால் காலமானார்.
தமிழ்த் திரையிசையில் இசைஞானி இளையராஜா குழுவில் இருந்த புகழ்பெற்ற முன்னணி கிதார் கலைஞரான எஸ். சதானந்தம் (சதா) உடல்நலக்குறைவால் இன்று காலமானார்.
இளையராஜாவின் வழிகாட்டுதலில் நீண்ட காலம் பணியாற்றியவர் என்பதால் ஆயிரக்கணக்கான பாடல்களுக்கு இவரது கிதார் இசையால் பங்களிப்பு செய்துள்ளார்.
மௌன ராகம் திரைப்படத்தில் நடிகர் கார்த்திக், ரேவதியை சந்திக்க காவல்துறையிடமிருந்து தப்பித்து வரும் காட்சியின் பின்னணி இசையை வாசித்தவர் சதா.
இளையராஜாவுடன் சதா. - கானா பிரபா/ பேஸ்புக்
இளையராஜாவுக்கு அருகே அமர்ந்து இசைக்குறிப்புகளை எழுதக்கூடிய அளவுக்கு அக்குழுவில் முக்கியமானவரான சதா அன்னக்கிளி திரைப்படத்திலிருந்து கடந்த 50 ஆண்டுகளாக இளையராஜாவுடன் இருந்தவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
திரைப்பட பாடல்கள் மட்டுமல்லாது இசைக் கச்சேரிகளிலும் தொடர்ந்து கிதார் இசையை வாசித்து வந்த சதா மாஸ்டர் காலமான செய்தி ரசிகர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Popular Tamil cinema musician Sada has passed away due to ill health.
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