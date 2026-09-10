நடிகர் விஷாலின் மகுடம் ஓடிடி தேதி!
மகுடம் ஓடிடி தேதி அறிவிப்பு...
நடிகர் விஷால்
நடிகர் விஷால் நடிப்பில் உருவான மகுடம் திரைப்படத்தின் ஓடிடி தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
திரைப்படத்தை முதலில் இயக்குநர் ரவி அரசு இயக்கினார். ஆனால், சில நாள்களிலேயே நடிகர் விஷாலுக்கும் அவருக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக, ரவி அரசு அப்படத்திலிருந்து விலக, விஷாலே இயக்குநர் பணியையும் மேற்கொண்டார்.
நாயகிகளாக துஷாரா விஜயன், அஞ்சலி ஆகியோர் நடித்திருந்ததால், மகுடம் படத்துக்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது.
ஆனால், கடந்த ஆக. 14 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி மோசமான விமர்சனங்களையும், குறைந்த வசூலையும் பெற்றது. மேலும், இப்படத்திற்காக விஷால் எதிர்மறையான விமர்சனங்களையும் எதிர்கொண்டார். இந்த நிலையில், இப்படம் நாளை (செப். 11) அமேசான் பிரைம் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
The OTT release date for the movie Magudam, starring actor Vishal, has been announced.
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