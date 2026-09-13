கிளாடியேட்டர்ஸ் - அஜித்துடன் நடித்துவரும் முதல்வர் விஜய்!
முதல்வர் விஜய் நடிகர் அஜித்துடன் நடித்து வருவதாகத் தகவல்...
முதல்வர் விஜய், நடிகர் அஜித் குமார்
முதல்வர் விஜய் நடிகர் அஜித்தின் கார் பந்தயம் தொடர்பான ஆவணப்படத்தில் நடித்து வருகிறாராம்.
இயக்குநர் ஏ.எல். விஜய் இயக்கத்தில் நடிகர் அஜித்தின் ரேஸிங் வாழ்க்கையைப் மையப்படுத்தி, எடுக்கப்பட்டுள்ள ஆவணப்படமாக ‘கிளாடியேட்டர்ஸ்’ உருவாகி வருகிறது. அண்மையில், இதன் டிரைலர் தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு திரையரங்குகளில் வெளியாகி கவனம் பெற்றது.
நடிகர் அஜித்குமார் கார் பந்தயத்திற்குத் திரும்பியது, எங்கெல்லாம் போட்டிகளில் கலந்துகொண்டார், கார் பந்தயத்தில் வெளிப்படும் உணர்வுகள் ஆகியவற்றை மையமாக வைத்து டாகு டிராமா (docu drama) பாணியில் உருவாகி வருகிறது.
இந்த நிலையில், லண்டன் சென்றுள்ள முதல்வர் விஜய் நடிகர் அஜித்தின் கார் பந்தயத்தைத் தொடங்கி வைத்ததுடன் அவருக்கு ஆதரவாகவும் இருந்தார். இருவரும் நீண்ட காலம் கழித்து பொதுவெளியில் சந்தித்ததால் ரசிகர்கள் புகைப்படங்களைப் பகிர்ந்து ஆச்சரியமடைந்தனர்.
இந்த நிலையில், கிளாடியேட்டர்ஸ் ஆவணப்படத்திற்காக முதல்வர் விஜய்யும் நடிகர் அஜித்தும் ஒன்றாக நடித்து வருகிறார்களாம். ”இரண்டு பெரிய ஆளுமைகளுடன் பணியாற்ற ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன்” எனப் பதிவிட்டு இசையமைப்பாளர் ஜிவி பிரகாஷ் இதனை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
It is reported that Chief Minister Vijay is appearing in a documentary about actor Ajith's car racing.
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