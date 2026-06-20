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மாலை நேரக் கல்வி வகுப்புகள் அமைக்க ரசிகர்களுக்கு நடிகர் விஜய் உத்தரவு!

முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாளையொட்டி... மாலை நேரக் கல்வி வகுப்புகளை அமைக்க ரசிகர்களுக்கு நடிகர் விஜய் உத்தரவிட்டதைப் பற்றி...

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தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய் (கோப்புப்படம்) - (கோப்புப்படம்)

Updated On :36 வினாடிகள் முன்பு

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பள்ளி மாணவர்களுக்கு மாலை நேரக் கல்வி வகுப்புகளை அமைக்க தனது ரசிகர்களுக்கு நடிகர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன்னதாக நடிகர் விஜய், தனது விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் மூலம் பொதுமக்களின் ஆதரவைப் பெறும் முயற்சியாக, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் ஏழை மாணவர்களுக்கான மாலை நேரக் கல்வி வகுப்புகளை (tuition centres) அமைப்பதாக அவரது ரசிகர் மன்றம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது.

இதுதொடர்பாக விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் பொதுச் செயலர் புஸ்ஸி ஆனந்த் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.

அந்த அறிக்கையில், “ஏராளமான பள்ளிகளைத் தொடங்கிய முன்னாள் முதல்வர் கே. காமராஜரின் பிறந்தநாளான ஜூலை 15 அன்று, அவருக்கு மரியாதை செலுத்துமாறு ரசிகர்களைக் கேட்டுக்கொண்டார்.

பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள மாணவர்களுக்கு நோட்டுப் புத்தகங்கள் மற்றும் எழுதுபொருள்கள் போன்ற கல்வி உதவிகளை வழங்குமாறும்” அவர் வலியுறுத்தினார்.

[2023 ஜூலை 15 ஆம் தேதியிட்ட இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இதழிலிலிருந்து...]

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