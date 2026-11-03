சிறு நிறுவனங்களைக் காக்கும் 'விதை நெல்'!
நவராத்திரியிலிருந்து தீபாவளி வரையிலான இந்த 21 நாள் விழாக் கொண்டாட்டம் என்பது, சின்னஞ்சிறு வணிக நிறுவனங்களைப் பாதுகாக்கும் 'விதை நெல்'லாக திகழ்கிறது.
பிரதிப் படம்
ச. ரபீக்
பண்டிகை என்றாலே கொண்டாட்டங்களுக்குக் குறைவிருக்காது; கொண்டாட்டங்கள் என்றாலே அங்குக் கூடுதல் செலவுகள் இல்லாமல் இருக்காது. இந்தச் சின்னஞ்சிறு நுகர்வுச் செலவுகள்தான் நம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை ஒரு மூலையில் தேங்கிவிடாமல் சீராகப் பயணிக்கச் செய்யும் முக்கியக் காரணிகளாக விளங்குகின்றன. இவ்வாறாக, நவராத்திரிக்கும் தீபாவளிக்குமான இடைப்பட்ட 21 நாள்களை 'இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் உந்துக்காலம்' என்றே அழைக்கலாம்.
இதுபோன்ற விழாக் காலங்களில் பணியாளர்கள் பெறும் போனஸ் மற்றும் இதரச் சிறப்புப் படிகள் சந்தையில் உடனடியாகச் செலவிடப்படுவதால், இந்த விழாக்களை நம்பித் தொழில் நடத்தும் சின்னஞ்சிறு வணிகங்கள் பெரும் வேகமெடுக்கின்றன.
மற்ற பண்டிகைகளைப் போல் அல்லாமல், நாட்டின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் ஒரே காலத்தில் தீபாவளி கொண்டாடப்படுவதுதான் இந்த ஒட்டுமொத்த பொருளாதார உத்வேகத்துக்கு முதன்மைக் காரணமாக அமைகிறது. உலகின் மிகப் பெரிய நுகர்வுச் சந்தைகளில் ஒன்றான இந்தியாவில், நவராத்திரி-தீபாவளி கால வணிகம் ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தின் இதயத் துடிப்பாகவே உறைந்துள்ளது.
இந்தியாவில் நிகழும் பெரும்பகுதி நுகர்வு இந்தக் காலத்திலேயே நிகழ்கிறது. குறிப்பாக, மின்விளக்குகள் மற்றும் வீட்டு அலங்காரப் பொருள்களின் விற்பனை உச்சம் தொடுவது இப்போதுதான். அதேபோன்று, இனிப்புகளின் விற்பனை புதிய உச்சத்தை எட்டுகிறது. அதாவது, நாட்டின் ஆண்டு மொத்த இனிப்பு வணிகத்தில் சுமார் 90 சதவீதம் தீபாவளியின்போதுதான் நடைபெறுகிறது.
மேலும், வாகன விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெறுவதுடன், ஆட்டோமொபைல் துறை தனது ஆண்டு விற்பனையின் உச்சத்தைப் பெறுகிறது. ஆயுதபூஜை காலத்தில் புதிதாக நிறுவப்படும் தொழில் இயந்திரங்கள், கனரக இயந்திரத் தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்குப் புத்துயிர் தருகின்றன.
ஜவுளி வணிகத்தின் அதிகாரபூர்வப் புத்தாண்டு இந்த நவராத்திரி-தீபாவளி காலமே ஆகும். ஆண்டு முழுவதும் ஆடைகளுக்கான தேவை மக்களிடம் உள்ளபோதிலும், இக்காலத்து விற்பனை என்பது ஜவுளித் துறையின் கிரீடம் என்றே சொல்ல வேண்டும்.
பெயின்ட் நிறுவனங்களின் ஆண்டு விற்பனைகூட இக்காலத்தில்தான் மிக அதிகம். அகர்பத்தி, மெழுகுவர்த்தி, பூஜைப் பொருள்கள் போன்ற குடிசைத்தொழில்கள் கணிசமாகப் பொருள் ஈட்டும் காலமும் இதுவே. உள்ளூர் மளிகைக் கடைகள் முதல் பெருவணிக வளாகங்கள் வரை அடைமழையாக விற்பனையை எதிர்பார்க்கும் காலம் இந்த 21 நாள்கள்தான்.
கடந்த ஆண்டு நவராத்திரி-தீபாவளி காலங்களில் இந்தியா முழுவதும் நடைபெற்ற வணிக மதிப்பு சுமார் ரூ.6.05 லட்சம் கோடியாகும். இதில் பெரு நிறுவனங்கள் அல்லாத இந்திய நிறுவனங்களின் வணிக மதிப்பு மட்டுமே ரூ.5.40 லட்சம் கோடி என்றால், இந்தியப் பொருளாதாரத்தில் - குறிப்பாகச் சுதேசிப் பொருளாதாரத்தில் - இந்த 21 நாள்கள் பொற்காலம்தானே!
கடந்த ஆண்டின் விற்பனையானது, அதற்கு முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் விற்பனையைவிட 25 சதவீதம் அதிகம் என்ற நிலையில், 2026ஆம் ஆண்டின் வணிக மதிப்பு 15% முதல் 18% வரை உயர்ந்து, சுமார் ரூ.7 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமாக சாதனை படைக்கும் எனப் பொருளாதார நிபுணர்கள் கணிக்கின்றனர். இதனால் அரசுக்குக் கூடுதல் வரி வருவாய் (ஜிஎஸ்டி) கிடைக்கும். இந்த வரி வருவாய் நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு, கல்வி, சுகாதாரம் உள்ளிட்ட வளர்ச்சிப் பணிகளுக்குப் பெரும் உந்துசக்தியாக மாறும். இக்காலத்தில் இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்களின் இணையவழி விற்பனையும் வேகமெடுக்கிறது. புதிய தள்ளுபடிகள், சலுகை விற்பனை எனத் தங்களின் வணிக உத்திகளை அஸ்திரங்களாக்கி விற்பனையை முகட்டுக்கு கொண்டு சேர்க்கின்றன.
நிகழாண்டில் இ-காமர்ஸ் நிறுவனங்கள் தங்களின் ஆன்லைன் விற்பனை தொடங்கிய முதல் 2 நாள்களிலேயே சுமார் ரூ.24,000 கோடிக்கு மேல் பொருள்களை விற்பனை செய்து சாதனை படைத்துள்ளன. இணையவழி பொருள்களை நுகர்வோரிடம் கொண்டு சேர்க்கும் விநியோக சேவைத் துறையிலும் இக்காலங்களில் தற்காலிக வேலைவாய்ப்புகள் பெருமளவில் உருவாகின்றன.
கடந்த ஆண்டுகளில் விநியோக மற்றும் போக்குவரத்து உள்ளிட்ட பணிகளில் மட்டும் சுமார் 50 லட்சம் தற்காலிக வேலைவாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேற்படி சேவைகள் உள்ளடக்கிய சேவைத் துறையில் மட்டும் கூடுதலாக ரூ.65,000 கோடிக்கு வணிகம் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், இந்த 21 நாள்களின் மகத்துவம் நமக்கு நன்றாகவே விளங்கும். கடந்த ஆண்டில் மட்டும் ரூ.7,000 கோடிக்கும் அதிகமாக விற்பனை நிகழ்த்திச் சாதனை படைத்துள்ளது பட்டாசுகளின் தலைநகரான சிவகாசி. நேரக் கட்டுப்பாடு, பசுமைப் பட்டாசு போன்ற சவால்களுக்கிடையே இந்த அளவிலான வணிகம் நிகழ்ந்திருப்பது ஒரு சாதனையே.
நவராத்திரியிலிருந்து தீபாவளி வரையிலான காலத்தில் இந்த விழாக்கோலத்தைக் காண வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையும் கணிசமாக அதிகரிக்கிறது.
இருப்பினும், பண்டிகைக் கொண்டாட்டங்களுக்குப் பின் பண விரயத் திண்டாட்டங்களும் சில இருக்கத்தான் செய்கின்றன. பண்டிகைக் காலங்களில் அதிகப்படியாக வாங்கப்படும் தனி நபர் கடன்களில் தீபாவளிக் காலக் கடன்களே முதலிடம் வகிக்கின்றன.
உலக அளவில் பொருளாதார மந்தநிலை நிலவிய காலங்களில்கூட, இந்த 21 நாள் வணிகக் கொண்டாட்டம் என்பது நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் ஒரு மீட்புச் சக்தியாகவே இருந்துள்ளது.
நவராத்திரியிலிருந்து தீபாவளி வரையிலான இந்த 21 நாள் விழாக் கொண்டாட்டம் என்பது, சின்னஞ்சிறு வணிக நிறுவனங்களைப் பாதுகாக்கும் 'விதை நெல்'லாக திகழ்கிறது.
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