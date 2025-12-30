2025 எப்படி இருந்தது? மலைமுகடுகளை அடைந்த இந்திய ரயில்வே!

2025 ஆம் ஆண்டில் இந்திய ரயில்வே கடினமான நிலப்பரப்புகளையும் மலை முகடுகளிலும் கால்தடம் பதித்துள்ளது. விபத்துகள் என்ற சவாலை எதிர்கொண்டு பாதுகாப்பு மற்றும் நவீனமயமாக்கலுடன் சாதனை படைத்து வருகிறது.
இந்திய ரயில்வே 2025-ஆம் ஆண்டில் மிகக் கடினமான நிலப்பரப்புகளில் தன்னுடைய தண்டவாளங்களை அமைத்து இந்திய ரயில் பாதையை விரிவடையச் செய்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் பாம்பனில் நாட்டின் முதல் செங்குத்தாக தூக்கும் பாலம் முதல் செனாப் நதியின் மீது உலகின் மிக உயரமான ரயில் பாலம் போன்ற எண்ணற்ற திட்டங்களுடன், காஷ்மீருக்கு அனைத்து வானிலையிலும் இயக்கப்படும் வகையில் ரயில் இணைப்பை வழங்கியிருக்கிறது.
2025-ஆம் ஆண்டு பிரபி-சாய்ராங் பாதை தொடங்கப்பட்டதன் மூலம் நாட்டின் பிற பகுதிகளுடன் மிசோரம் மாநிலத்துக்கு ரயில் இணைப்பு சென்றடைந்தது.
இதன் மூலம் வடகிழக்கு மாநிலத்துக்கு, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் இருந்த ரயில் இணைப்பு என்ற கனவு நனவாகியிருக்கிறது. இந்த திட்டம், தேசிய ரயில் அமைப்பை, கடினமான புவியியல் மாநிலத்துடன் இணைக்க உதவியிருக்கிறது.
எப்போதும் இல்லாத வகையில், இந்த 2025 ஆம் ஆண்டில், ரயில்வே அமைச்சகம், நாடு முழுவதும் ரூ.25,000 கோடி மதிப்பிலான 42 ரயில் திட்டங்களைத் தொடங்கி, சில திட்டங்கள் நிறைவும் பெற்றுள்ளன.
மற்றொரு சாதனையாக, அதிக எண்ணிக்கையிலான சிறப்பு ரயில்களை இயக்கியது, 15 புதிய ரயில்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் வந்தே பாரத் சேவை விரிவுபடுத்தப்பட்டது.
நாட்டில் தற்போது மொத்தம் 164 வந்தே பாரத் விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படுவதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தனது ஆண்டு இறுதி அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
ரயில்வே அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, நாட்டின் ரயில் திட்டங்களில், 13 அம்ரித் பாரத் ரயில்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன, இதன் மூலம் அம்ரித் பாரத் ரயில் சேவைகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 30 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
இதற்கிடையே குளிர்சாதன வகுப்பு பயணிகளுக்கான முதல் வந்தே பாரத் படுக்கை வசதிகொண்ட ரயில்கள் விரைவில் அறிமுகப்படுத்தப்போவதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
2025 ஆம் ஆண்டில், பண்டிகை மற்றும் விடுமுறை காலங்களில் மக்களின் வசதிக்காக, 43,000 சிறப்பு ரயில்களை இயக்கியிருக்கிறது.
கடந்த ஏப்ரல் - நவம்பர் மாதங்களுக்கு இடையில் 900 கி.மீ.க்கும் அதிகமான புதிய ரயில் பாதைகள் உருவாக்குதல் மற்றும் ஏற்கனவே இருந்த பாதைகள் புதுப்பித்தல் நடந்து முடிந்துள்ளது. அகல ரயில் பாதை வலையமைப்பின் மின்மயமாக்கல் பணிகள் கிட்டத்தட்ட 99.2 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளதாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கைககள் காரணமாக கடநத் ஆண்டு 31 ஆக இருந்த ரயில் விபத்துகள் இந்த ஆண்டு 11 ஆகக் குறைந்துள்ளது
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.