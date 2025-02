அன்புள்ள டிரம்ப்... இப்படி செய்யலாமா? கவிஞர் ஜோஸ் பெல்லோ! கவிதைதான் குற்றம் - 14

நியூயார்க் நகரத்திற்குள், நியூயார்க் துறைமுகத்தில் உள்ள லிபர்ட்டி தீவில், அமெரிக்க விடுதலைப் பிரகடனத்தின் முதல் நூற்றாண்டு நினைவாகப், பிரான்ஸ் நாட்டு மக்களின் அன்பளிப்பாக, பிரெஞ்சு சிற்பி பிரடெரிக் அகஸ்டே பார்தோல்டி என்பவரால் வடிவமைக்கப்பட்டு, குஸ்டாவ் ஈபிள் என்பவரால் வானோக்கிய பிரம்மாண்டமாக நிறுவப்பட்டு, அதிபர் குரோவர் கிளீவ்லேண்ட் தலைமையில் அக்டோபர் 28, 1886 இல் நிகழ்ந்த அர்ப்பணிப்பு நாள் விழா முதல், உயர்ந்து நிற்கிறது, செம்பு பூசப்பட்ட சுதந்திரதேவி சிலை.

“மனித ஆன்மாவின் தலைசிறந்த படைப்பு" என யுனெஸ்கோ 1984 ஆம் ஆண்டில் பிரகடனப்படுத்தியிருக்கும் சுதந்திரதேவி சிலையின் பீடத்தில் - அச்சிலை நிறுவப்பட்ட பதினேழு ஆண்டுகள் கழித்து 1903 ஆம் ஆண்டில், எம்மா லாசரஸ்ஸின் அந்தக் கவிதை (The New Colossus), வெண்கலத் தகடில் வடித்துப் பதிக்கப்பட்டது. அப்போது முதல், அக்கவிதை, அமெரிக்காவின் அடையாளக் கவிதையாகவும், சுதந்திரம், மனித உரிமைகள், உலகெங்குமுள்ள மாந்தர்க்குரிய வாய்ப்புகள் போன்ற இலட்சியங்களின் சக்திவாய்ந்த அடையாளமாகச் சுதந்திரதேவி சிலை உயர்ந்தோங்கி நிற்பதாகவும் கருதப்படுகிறது. குறிப்பாக, அக்கவிதையின் இரண்டு ( 10, 11) வரிகள் (“Give me your tired, your poor, / Your huddled masses yearning to breathe free”) மிக அதிகமாக மேற்கோள் காட்டப்படும் கவிதை வரிகளாகவும், லாசரஸ் காலத்து அமெரிக்காவின் விசால மனிதாபிமானப் பார்வையை உலகிற்கு உரத்துச் சொல்லும் உன்னத வாசகமாகவும் விகசித்து நிற்கிறது.

சுதந்திர தேவி சிலையின் நிழலில், வெண்கலத் தகட்டில் பொறித்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் எம்மா லாசரஸின் "புதிய கொலோசஸ்" கவிதை வார்த்தைகள், அச்சிலையை ஒரு காலத்தில், நாடகலநேர்ந்தோரின் நம்பிக்கைக் கலங்கரை விளக்கமாக நின்று- புலம் பெயரும் அவலத்திற்குள்ளாகும் எந்நாட்டவரையும்- தாய்க்கருணையோடு அமெரிக்காவிற்குள் வரவேற்கும் சுதந்திரதேவியாகக் கண்டது. லாசரஸின் அப்பார்வை தற்போது தொலைதூரக் கனவாகி விட்டது.

‘’களைத்த, இளைத்த, சுதந்திரமாக மூச்சுவிட ஏங்கித் திணறிக்கொண்டிருக்கும் .... ,.... உங்கள் மக்கள் கூட்டங்களை எனது கரைகளுக்கு அனுப்புங்கள்” என்று வேண்டி நிற்பதாக எம்மா கண்ட ‘அம்மா’வுக்கு முற்றிலும் முரணான முகம் தற்போது!

இப்போதைய அமெரிக்காவின் அதிபர் (இதற்கு முந்தைய தனது பதவிக்காலத்திலும்) ‘சுதந்திரக் காற்றுக்குத் திறக்க நிற்கும் பொற்கதவுகளுக்குப்பதில்’, அமெரிக்க வரலாற்றில் வேறெந்த அதிபரின் கீழும் இல்லாத அளவுக்கு, பல நூற்றுக்கணக்கான மைல்கள் (458 மைல்கள்) நீளத்திற்கு தென் எல்லையில் மதில் வேலி (‘ட்ரம்ப் சுவர்’) அமைத்துக் - காற்றும் நுழையாக்- கடுமையாக்கி வரும் குடியேற்றக் கொள்கையால், சுதந்திரதேவி தனது வலது கையால் தலைக்கு மேலே உயர்த்திப்பிடித்திருக்கும் பந்தச்சுடர் இருளடைந்துள்ளது என்பதே இன்றைய நிலைமை.