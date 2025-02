இரண்டு வரிக்கெல்லாம் தண்டனையா? கவிஞர் லீ யூன் சியோப்! கவிதைதான் குற்றம் - 16

மாமியார் வீடு” , “களி தின்னல்” என்ற சொற்கூட்டுப் பிரயோகங்கள் இங்கு பலருக்குச் சிறை வாசத்தை நினைவுபடுத்தலாம். அதுபோலவே "கஞ்சியும் பீன்ஸும் சாப்பிடு” எனும் பொருள்தரும் கொரிய சொற்றொடர், “ஜெயிலுக்குள் போ’’ என்பதை வேறு சொற்களில் சொல்லுவதாகும். தென் கொரியக் கவிஞரான 68 வயது லீ யூன்- சியோப் மீது தேசியப் பாதுகாப்புச் சட்டப் பிரிவுகள், 7 & 12-ன் கீழ் அரசு தொடுத்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் கவிஞரை 14 மாதங்கள் “கஞ்சியும் பீன்ஸும் சாப்பிடு” என்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.

குற்றம் என்ன?

கவிதைதான் குற்றம்!

அதுவும் ஒரே ஒரு கவிதைதான் குற்றம்!

வடக்கைப் (வட கொரியா) புகழ்ந்து ஒரு கவிதை எழுதியது குற்றம்!

வளமான, ஜனநாயக நாடான தென் கொரியாவில், ஒரு கவிதை மூலம், “நாட்டின் இருப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை அச்சுறுத்தியதற்காக" (threat to the Existence of the State and its Security) தொடுக்கப்பட்ட வழக்கில்தான் 68 வயதான லீ யூன்-சியோப்புக்கு 2023 நவம்பரில் 14 மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.

தென் கொரியாவின் தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம் (NSA), அதன் கடுமைகள் குறித்து முன்னரே குறிப்பிட்டுள்ளோம். வடகொரிய ஊடகங்களை அணுகுவது, வடகொரியாவை அதன் ஆட்சியாளர்களைப் பற்றி நல்லதாக எதுவும் சொன்னாலும், எழுதினாலும் குற்றமாகும் என்பதையும் அறிந்து வந்திருக்கிறோம்.

வயதான முதியவர் ஒருவர் – நாட்டில் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளும் பேச்சில் சாதாரணப் புழக்கத்திலுள்ள “இருநாட்டு இணைப்பு” எனும் உள்ளார்ந்த விழைவை – பொதுவில் எழுத்து மூலம், ஒரு கவிதையாகச் 2016 இல் சொன்னதற்காகச் சிறையிலடைக்கும் தாராளத்தில்தான் தென்கொரியாவில் ஜனநாயகம், கருத்துக்கூற உரிமை என்பதெல்லாம்!

இந்த வழக்கைப்பற்றிச் சொல்லப்போனால், தென் கொரியாவில் மிக அதிகம் அறியப்படாத ஒரு கவிஞர்தான் லீ. அவர் முழுநேரக் கவிஞருமல்ல; எப்போதாவது கவிதைகள் எழுதும் ‘பகுதி நேரக் கவிஞர்’ என்று கூட அவரைச் சொல்லலாம். மேலும், அவரது கவிதையின் உள்பொருள் ஒன்றும் புதிதல்ல. தென் கொரியாவில் உள்ள வயதான மக்கள் தமக்குள் பேசிக்கொள்ளும் விஷயம்தான் –‘இரண்டு கொரியாக்களும் முன்பு இருந்ததுபோல ஒன்றாக இணைந்திருந்தால் நல்லது’ என்ற பழம்பேச்சு! (நம் நாட்டிலும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை, ஏன் எமர்ஜென்ஸி காலத்தைக்கூட -உட்கசப்பு மொத்தமாக உணரப்பட்டிருக்கும்போதும் - அக்காலத்தில் நிலவிய ஒழுங்கு, கட்டுப்பாடு போன்ற சில நன்மைகளுக்காகச் சிலாகிப்பவர்களும் உளரே!)

இந்த வழக்கிலுள்ள குறிப்பிட உரிய விநோதம் என்னவென்றால், மக்களால் நேரடியாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் தென்கொரிய அதிபர் பதவி ஏற்கும்போது எடுத்துக்கொள்ளும் உறுதிமொழியில் முதன்மையானது, "நாட்டைப் பாதுகாப்பது மற்றும் அமைதியான முறையில் தாயகத்தின் ஐக்கியத்துக்காக (இணைப்புக்காக) முழுமுயற்சி தொடர்வது." என்பதாகும். அதிபர் பதவி ஏற்கும்போது எடுக்கப்படும் இருநாட்டு ஐக்கியம் (இணைப்பு) என்ற உறுதி குறித்து, சாதாரணரான லீ கவிதை எழுதினால் ஏன் குற்றமாச்சு?

குற்றமாகப் பார்க்கப்படும் லீயின், “இணைந்திருக்க வழிமுறைகள்” ("Means of Unification"), என்ற கவிதை வட கொரியாவின் மகிமைகளைப் பற்றித் தென் கொரியாவில் யாரையும் அப்படியே நம்ப வைத்துவிடும் என்று கற்பனை செய்து பார்ப்பதே கடினம். மேலும், அக்கவிதை தென்கொரிய ஊடகங்களில் / வலைத்தளங்களில் வெளியாகவில்லை. அக்கவிதை வடகொரிய அரசு வலைத்தளத்தில்தான், அந்நாட்டில் நடைபெற்றதொரு போட்டியில் முதற் பரிசு பெற்ற கவிதை, என்பதால், வெளியாகியுள்ளது. கவிதை எழுதியுள்ளவரின் அடிப்படை எண்ணம், ‘இரு நாடுகளும் இணைந்திருந்தால் நல்லது’ என மக்களிடையே புழக்கத்திலுள்ள கருத்தைப் பொதுப்பந்தியில் பரிமாறுவதே! இணைப்பின் நன்மைகளைச் சொல்ல வரும்போது லீ தன் கவிதையில், கூறியிருப்பதுதான் குற்றச்சாட்டின் மையப்பொருள் எனத் தெரிகிறது.

அப்படி என்ன சொன்னார், லீ யூன் சியோப் தன் கவிதையில்?

“ஒன்றுபட்ட கொரியாவில், தற்கொலைகள் குறையும்; மக்கள் கடனும் சரியும்” என்றெழுதினார். வட கொரியாவின் சோசலிச அமைப்பின் கீழ் இரண்டு கொரியாக்களும் ஒன்றிணைக்கப்பட்டால், மக்களுக்கு இலவச வீட்டுவசதி, சுகாதாரப் பாதுகாப்பு மற்றும் கல்வி கிடைக்கும் என்றும் லீ யூன் சியோப் எழுதினார்.

இதுபோக, ஏற்கனவே, 2013 இல், “வடகொரிய ராணுவம் மிகவும் வலிமையாகவும், கட்டுக்கோப்புடன், ஒரு தலைமைக்கு விசுவாசமாகவும் உள்ளது “ என்ற (உண்மைக்) கருத்தை லீ யூன் சியோப் எழுதியுள்ளார் என்ற பத்துப் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பழங்குற்றமும் சேர்த்துப் பார்க்கப்படுகிறது. அவ்வப்போது வலைப்பதிவுகளில் லீ பதிவிடும் கருத்துகள் 'அரசுக்கு எதிரான உள்ளடக்கத்தை'க் கொண்டிருப்பதாகவும் வழக்குத் தொடுப்புத் தரப்பு கூடுதலாகத் தெரிவித்துள்ளது. தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம், ‘அரசாங்க விரோத அமைப்பு’களைப் புகழ்வதையும் ஊக்குவிப்பதையும் தடை செய்கிறது’ என்பதும், வடகொரிய விசயங்களைப் பற்றி (நல்லபடியாக) எது பேசினாலும் எழுதினாலும் தேசிய பாதுகாப்புச் சட்ட வலைக்குள் வரும் என்பதும் குற்றச்சாட்டின் வலியுறுத்தல்.