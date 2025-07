‘உற்று நோக்கித்’ தீர்ப்புகள் வழங்குகிறதா உச்ச நீதிமன்றம்?

துணைவேந்தர் நியமனத்திற்கான தகுதி - யுஜிசி விதிமுறைகள், 2010 பாரா 7.3.0 இல் உள்ளபடி - கட்டாயமா? மாநில சட்டமன்றத்தால் 1965ஆம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட சட்டமான மதுரை - காமராஜ் பல்கலைக்கழகச் சட்டத்தை யுஜிசி ஒழுங்காற்று விதிகள் (2010) மேலாதிக்கம் செய்யும் தகுதியுள்ளவையா? என்பதே அவ்வழக்கின் கேள்வி.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பில் ‘’மதுரைப் பல்கலைக்கழகச் சட்டம், 1965 இன் கீழ், துணைவேந்தர் பதவி என்பது பல்கலைக்கழக அலுவலர் / அதிகாரி பதவி (Officer of the University) என்பதைக் காண்கிறோம். மேலும், துணைவேந்தர் பதவி குறித்து யுஜிசி (1956) சட்டத்தில் எதுவும் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்படாமல் மௌனமாக உள்ளது. துணைவேந்தர் பதவி குறித்து யுஜிசியின் முந்தைய விதிமுறைகளும் (2000 முதலியன) அதேபோல மௌனமாகவே இருந்து வந்துள்ளன. துணைவேந்தர் தொடர்பான விதிகள், 2010ஆம் ஆண்டில்தான் முதல் முறையாக யுஜிசியால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநில அரசு இந்தத் திட்டத்தை, அதன் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்த விரும்பினால் தவிர, மாநில சட்டமன்றத்தால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகங்களுக்கு யுஜிசி விதிமுறைகள், 2010 பொருந்தாது என்பதை நாங்கள் கவனித்து, தீர்மானித்துள்ளோம்.’’ என்று தெளிவாகக் குறிப்பிட்டு மாண்பமை உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் சுதன்சு ஜோதி முகோபாத்யாயா, என்.வி. ரமணா ஆகிய இருவர் அமர்வு தீர்ப்பளித்தது.

கல்யாணி மதிவாணன் வழக்கில் யுஜிசி விதிமுறைகள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் வெளிப்படுத்திய அதே நிலைப்பாடு, அஸ்ஸாம் மாநிலத்தின் ஒரு வழக்கின் தீர்ப்பிலும் [கிருஷ்ணசந்திர கௌட எதிர் அசாம் மாநிலம் (2022)] வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ‘அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைப் பொறுத்தவரை, யுஜிசி விதிமுறைகள் அம்மாநிலத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாததால் அங்கு அவை கட்டாயமாகக் கருதப்படுவதற்கு இடமில்லை. மாறாக, யுஜிசி விதிகள் பரிந்துரைகளாகக் கருதப்படலாம்’ என்பது அத்தீர்ப்பின் சாரம். இதற்கிடையில் 1994இல், தில்லி பல்கலைக்கழகம் எதிர் ராஜ் சிங் (1994) வழக்கிலும் உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு “யுஜிசி விதிமுறைகள் பரிந்துரைக்கும் தன்மை கொண்டவை” என்றே தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

ஆனால், மேற்குறிப்பிட்டுள்ள தீர்ப்புகளுக்கு நேர் மாறாக, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் எதிர் அரசுச் செயலாளர் 2009 என்ற வழக்கில் தொலைதூரக் கல்விக் கவுன்சில் (DEC) அங்கீகரித்த பின்னும் யுஜிசி விதிமுறைகள் மேலோங்குமா எனும் விஷயத்திலும்; கம்பீர்தன் கே. காத்வி எதிர் குஜராத் மாநிலம் 2022 (யுஜிசியின் துணைவேந்தர் தகுதி / நியமன விதி) தொடர்பான வழக்கிலும் உச்ச நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அமர்வுகள் வழங்கியுள்ள தீர்ப்புகள் “யுஜிசி விதிமுறைகள் மாநிலப் பல்கலைக்கழகங்களால் கட்டாயமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட உரியன” என்று கூறுகின்றன.

நீதிமன்றங்களின் தீர்ப்புகள், குறிப்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. ஏனெனில், அது சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரின் உரிமைகளைத் தீர்த்து வைப்பது மட்டுமல்ல; அத்தகைய தீர்ப்பு எதிர்கால வழக்குகளுக்கு ஒரு கட்டுப்படுத்தும் கோட்பாடாக - சட்டத்தின் அறிவிப்பையும் (Declaration of Law) – உள்ளடக்கியதாகிறது.

வெகு முன்னரே, ஜெய்ஶ்ரீசாகு எதிர் ராஜ்திவான் டூபே வழக்கில், 28 ஏப்ரல் 1961இல் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பில் “முன்னுதாரணங்களைப் பின்பற்றும் சட்ட நடைமுறை புறக்கணிக்கப்பட்டால், சட்டம் அதன் அனைத்துப் பயன்பாட்டையும் இழந்து நிச்சயமற்ற நிலைக்குத் தள்ளப்படும்" என்று உச்ச நீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்ததை மறவாது நினைவிற்கொண்டு நீதிமன்றத் தீர்ப்புகள் வர வேண்டும்.

மாறுபட்ட உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளால், உயர்கல்வி கல்வித் தரநிலைகளைப் பராமரிப்பது (co-ordination, determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in Universities என்ற] யுஜிசி சட்டப்பிரிவு 12இன் ஒற்றை வாக்கியத்தின் பலத்தை விருப்பம்போல விரிவாக்கிக் கொண்டு – ஊசி ஓட்டைக்குள் தன் கழுத்தை நுழைத்து வெளிவர முற்படும் ஒரு ஒட்டகத்தைப்போல – ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பான யுஜிசி, நாடு முழுவதுமுள்ள பல்கலைக்கழகங்களின் தன்னாட்சியை ‘சிறு சிரட்டை’ அளவிற்குச் சுருக்கி வருகிறது.

இரண்டாம் நிலைச்சட்ட வகை யுஜிசி விதிகள், இந்திய மாநிலங்களின் முதன்மைச் சட்டங்களான பல்கலைக்கழகச் சட்டங்களை மேலாதிக்கம் செய்யும் அருகதை கொண்டவையா என்ற முக்கியமான பொருட்பாட்டில் - தன் தீர்ப்புகளை உற்றுநோக்கி முடிவுகளை வழங்கும் சட்டக் கட்டாயம் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு இல்லை என்றாலும்கூட- இவ்விஷயம், அரசியல் சட்ட விளக்கம் தொடர்புடையதாக உள்ளதால், பொது நன்மை கருதி உச்ச நீதிமன்றம் உற்றுநோக்கித் தீர்ப்புகளை வழங்கினால் என்ன? என்ற வினா உயர்ந்து எழுகிறது.

அவ்வினாவிற்கு, இவ்விஷயத்தை இதுவரை பரிசீலித்துத் தீர்ப்புகள் வழங்கிய அமர்வுகளைவிட, உச்ச நீதிமன்றத்தின் பெரிய அல்லது அரசியல் சாசன அமர்வொன்றின் (Constitutional Bench) தெளிவான, உறுதியான தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் விரைவில் வழங்குவதன் மூலம் விடையளிக்கலாம்; விடையளிப்பதற்கான அவசியங்கள் சூழ்ந்து நிற்கின்றன.

***

[கட்டுரையாளர் - கல்லூரி, பல்கலைக்கழகப் பணி நிறைவுக்குப் பின் உயர் நீதிமன்ற வழக்குரைஞர்]