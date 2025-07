தாமதமாகும் நீதியும் பெருகும் நீதிக்கான கூக்குரல்களும்!

மேலும், நீதித்துறை தொடர்பான அனைத்துப் புள்ளிவிவரங்களையும் அணுகத் தருகிற, நேஷனல் ஜுடீஷியல் டேட்டா கிரிட் (NJDG) என்ற ஒன்றிய அரசின் வலைத்தளத்தின் மூலம், இவ்வாறு பலகாலம் காத்திருந்து ஒருவழியாகப் பெற்ற நீதிமன்ற ஆணைகளைச் செயலுறுத்த வேண்டி 1,25,2349 கோரிக்கைகளும் (execution petitions) நீதிமன்றங்களில் ஆண்டுக் கணக்கில் தேங்கிக் கிடக்கின்றன என்பதை அறியும்போது, தாமதம் என்பது ‘ஒரு விதிவிலக்காக இல்லாமல். ஒரு விதிமுறையாகவே ஆகிவிட்டதோ’ என்றும், சாதாரணக் குடிமக்கள் எளிதாக, விரைவாக நீதி பெறுவது என்பதே அரிதாகிவிடுமோ எனவும் அஞ்ச வேண்டியுள்ளது.

முன்னர் குறிப்பிட்டுள்ள அதிர்ச்சியூட்டும் நிலுவைக் கணக்குகள் வெறும் புள்ளிவிவரக் கவலைகளை மட்டுமல்ல; நமது நீதி வழங்கல் அமைப்பின் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கை மிகக் கனத்த நெருக்கடிக்குள்ளாகியிருப்பதன் அறிகுறிகளையும் காட்டுவதாகிறது. இத்தகைய நிலுவைகள் (தாமதங்கள்) சரியான நேரத்திற்குள் குடிமக்கள் நீதி பெற அரசமைப்புச் சட்டம் வழங்கியிருக்கும் அடிப்படை உரிமையைப் பறித்து வருகின்றன. தாமதிக்கப்பட்ட நீதி, மறுக்கப்பட்ட நீதிதானே? அடிப்படையில், பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினருக்குச் சட்டப்பூர்வ நிவாரணம் அல்லது சமமான நிவாரணம் கிடைத்தாலும், அது உரிய அல்லது சரியான தருணத்தில் வழங்கப்படாவிட்டால், அது எந்தத் தீர்வும் இல்லாததற்குச் சமம்தான். தாமதங்கள் நீதித்துறையின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கைக் கரைகளை அரித்தரித்து, விரக்தியின் ஓரங்களுக்குக் குடிமக்களைத் தள்ளி வருகிறது என்பது உணரப்பட்டுவரும் உண்மை.

இந்திய நீதித்துறையை, விடாது தொடர்ந்து பாதித்திருக்கும் ‘வழக்கு நிலுவை’ப் பிரச்னைகள், நாடு விடுதலையடையும் முன்பிருந்தே தொடரும் பழம் பிரச்னைதான். இந்த அழுத்தமான பிரச்னையைத் தீர்ப்பதற்கு உடனடிச் சீர்திருத்தங்கள் மிக அவசியம் எனத் தொடர்புடைய பலரும் பலகாலமாக அவ்வப்போது பேசிக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்.

இந்தியாவில் நிலுவையில் உள்ள சிவில் வழக்குகள் தீர்வு பெறுவதில் தாமதம் குறித்தும் மற்றும் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளைக் கையாள்வதற்கான சீர்திருத்தங்களைப் பரிந்துரைக்கவும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியாளர்களால் 1924 ஆம் ஆண்டிலேயே ஒரு குழு (Civil Justice Committee 1924-1925) அமைக்கப்பட்டது. அரசமைப்புச் சட்டம் 1950 இல் அமலானதிலிருந்து, ஒவ்வொரு பதிற்றாண்டிலும் இந்திய சட்ட ஆணையம் (L.C.I) மற்றும் பிற நிபுணர் குழுக்களால் இதேபோன்ற அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

எல்.சி.ஐ.யின் 34 அறிக்கைகள் மிகப் பெரும்பாலும் நீதித்துறை சீர்திருத்தங்களை - குறிப்பாக வழக்கு நிலுவைகளைத் தீர்க்கும் வகைவகையான பரிந்துரைகளை வழங்கியுள்ளன. மேலும் இவ்விஷயத்தில், நீதிமன்ற நிலுவைக் கமிட்டி 1989-90, [Report of the Arrears Committee -“First Justice Malimath Committee”], கிரிமினல் நீதி பரிபாலன சீர்திருத்தங்கள் கமிட்டி, 2003 [Committee on Reforms of Criminal Justice System “Second Justice Malimath Committee” 2003] என்ற கமிட்டிகளின் அறிக்கைகளும் குறிப்பிட உரியன.

உச்ச நீதிமன்றம் 2018இல், ‘நீதித்துறை அமைப்பில் நிலுவை மற்றும் தாமதத்தைக் குறைப்பதற்கான தேசிய முன்முயற்சி’ மாநாடு ஒன்றை நடத்தியது(2018). நீதித்துறை அமைப்பில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் மற்றும் தாமதங்களுக்கான காரணங்களை விவாதிக்க நீதிபதிகள், வழக்குரைஞர்கள் மற்றும் கல்வியாளர்களை ஒன்றிணைத்து நடத்தப்பட்ட இம்மாநாட்டின் மூலமும் பரிந்துரைகள் பெறப்பட்டன. நீதி நிர்வாகத்தில் பயன்படக்கூடிய மற்றும் திறம்படப் பயன்படுத்த வாய்ப்புள்ள தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களை மதிப்பீடு செய்வதும் அம்மாநாட்டின் மற்றொரு நோக்கமாக இருந்தது.

இத்தகைய பல கமிட்டிகள், முன்னெடுப்புகள், மாநாடுகள் மூலம் பெறப்பட்ட அறிக்கைகள், அவற்றின் பரிந்துரைகள் என்னவாயின எனத் தெரியவில்லை. ஆராய்ந்து அளிக்கப்பட்ட பரிந்துரைகள் செயல்வடிவம் பெற்று நிலவும் சிக்கல்களுக்கு முழுமையாகத் தீர்வுகள் எட்டப்படும்வரை ‘’நீதி வேண்டும், நீதி வேண்டும்” என்ற கையறுநிலைக் கோரிக்கைக் குரல்கள் ஒலித்துக்கொண்டுதானே இருக்கும், உரக்க, தெருவெங்கும், நாட்டில்?

நம் நாட்டில் வழக்குகளின் தேக்கநிலைக்கு மிகப் பல காரணங்கள் உள்ளன. அடிப்படையில், நீதிமன்றங்களில் தாக்கலாகும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையுடன் ஒப்பிடுகையில், வழக்குகளை முடித்து வைக்கும் விகிதம் குறைவாக இருப்பதே ‘வழக்குத் தேக்கம்’ ஏற்பட முக்கியமான காரணம். தற்போதைய காலகட்டத்தில், நாட்டில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளில், குறிப்பாக மாவட்டங்களிலுள்ள கீழமை நீதிமன்றங்களில்தான் வழக்குகள் அதிகரித்துள்ளன. இந்த நிலை ஏற்பட்டிருப்பதற்கான பல காரணிகளில் ஒரு முக்கியமான காரணியைச் சமீபத்தில் ஒன்றிய அரசின் சட்ட அமைச்சர் அர்ஜுன் ராம் மேக்வால், மாநிலங்களவையில் வெளிச் சொல்லியுள்ளார். நம் நீதித்துறையில் நீண்ட காலமாகவே நீதிபதிகள் பற்றாக்குறை நிலவுகிறது என்கிறார். அதிலும் குறிப்பாகத் தற்போது, மாவட்ட மற்றும் துணை நீதிமன்றங்களில் 5,245 காலியிடங்கள் உள்ளன என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.