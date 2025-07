சட்டமும் இலக்கியமும்!

அருணா ராமச்சந்திர ஷான்பாக் எதிர் இந்திய ஒன்றியம்

நீதிபதிகளுக்கு நெருக்கடியான மனநிலை தரக்கூடிய - இன்னொரு வழக்கில், நீதிபதிகள், நிலவுகிற சட்டம் வழிதராமையால் ஏற்படும் தமது ஆற்றாமையை மனநெருக்கடியை இலக்கியத் துணைகொண்டே விளக்க நேர்ந்தது. இந்த உச்ச நீதிமன்ற வழக்கு விவரம் நெகிழ்வு தரும் விஷயமாகும். இவ்வழக்கில் நீதிபதி மார்க்கண்டேய கட்ஜு தனது மிக விரிவான 141 பக்க தீர்ப்பை மிர்சா காலிப்பின் புகழ்பெற்ற படைப்பை மேற்கோள் காட்டி உருக்கமாகத் தொடங்கினார்.

("மார்தே ஹைன் ஆர்ஸூ மே மார்னே கி, மௌத் ஆதி ஹை பர் நஹி ஆதி")

‘’ ஓர் உயிர் மரணத்தை எதிர்பார்த்து ஏங்கி ஏங்கியே வடிந்துகொண்டிருக்கிறது;

ஆனாலும் அருகிலேயே இருக்கும் மரணம், மிக அருகில் வந்தும், நழுவிக்கொண்டே இருக்கிறதே’’

என்பது அக்கவி வரிகள். நீதிபதி கட்ஜு, தனது தீர்ப்புகளால் நீதித்துறை கோட்பாடுகளை உருவாக்குபவர்களில் ஒருவராக விளங்கியவர். தீராத வாசகர், தனது தீர்ப்புகளில் உபநிடதங்கள், பகவத் கீதை, குர்ஆன் மற்றும் பல இலக்கியங்களை அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டியுள்ளார்.

இந்த வழக்கு இந்திய அரசமைப்புச் சட்டம் 21வது பிரிவு வழங்கும் கண்ணியமாக வாழ்வதற்கான உரிமை (Right to Life and to live with dignity) என்பது ஒரு நபர் கண்ணியமாக இறப்பதற்கான உரிமையையும் உள்ளடக்கியதா? இல்லையா? என்பதை தீர்மானிக்கும் (கருணைக் கொலை) விஷயமாகும். நீதிபதி கட்ஜு, காலிப்பின் இலக்கிய வரியை - அனுதாபத்தைத் தூண்டுவதற்கும், தன்முன் நிற்கும் சிக்கலை உணர்த்துவதற்கும் மட்டுமல்லாமல் தனது பரிசீலனைக்கு வந்த இந்த வழக்கின் முதன்மையான பெருங்கவலையை (கருணைக் கொலையை நீதிமன்றம் அனுமதிக்கலாமா? என்பதை) ஒரே வரியில் வெளிப்படுத்தவும் பயன்படுத்தியது நயமிக்கது.