உலக வரலாற்றில் நாடு கடத்தப்பட்ட முதல் கவிஞர்! கவிதைதான் குற்றம் - 22

வாங்க...

பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள உலக வரலாற்றில், (Recorded history of the World) ‘கவிதைதான் குற்றம்’ என்ற அடிப்படையில் உலகக் கவிஞர்களிலேயே முதலாவதாக அரச தண்டனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட கவிஞரைச் சந்திக்க.

இப்பயணத்தில், நாம் நீண்ட நெடிய உலக வரலாற்றின் மிகப்பழங்காலங்களில் ஒன்றுக்கு (கிமு 43 - கிபி 17), மிகுபுகழ் கொண்டிருந்த ஒரு பண்டைக்காலச் சாம்ராஜ்ஜியத்திற்குச் (Roman Empire) சென்றுவர வேண்டும், வாங்க.

’கவிஞர்கள், இன்னதெனப் புரியாத ஒரு உத்வேகத்தின் உயிர்ச் சித்திரங்கள்; நிகழ்காலத்தின்மீது எதிர்காலம் படியச் செய்யும் பிரம்மாண்ட நிழல்களைப் பிரதிபலிக்கும் கண்ணாடிகள்; கவிஞர்கள், புரியாததைப் புரியச்செய்யும் சொற்கள்; புதியதோர் உலகம் செய்யப் புறப்பட்ட போர்களுக்கெல்லாம் முன்நின்று முழங்கும் எக்காளங்கள்; உலகையே தான் உத்வேகப்படுத்துவதை உணராது, காலங்காலமாக, உலகப் பரப்பெங்கும் இயல்பாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வளஞ்செய் பேராறுகள்; மானுட மேன்மைகள் மங்காது வளர்க்கும் வற்றாத ஜீவப்பிரவாகங்கள்.

‘’கவிஞர்கள், சமுதாயத்தில் அசைக்க இயலாச் செல்வாக்குப் பெறுகிறார்கள்; அதனால் எண்ணற்றவர்களுக்கு உத்வேகமளிக்கும் ஊக்கிகளாகிறார்கள்; அகிலத்தையே அசைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவர்களாகிறார்கள். கவிஞர்கள், அங்கீகரிக்கப்படாத, ஆனால் உலகச் சட்டமியற்றுபவர்கள்.(Poets are unacknowledged legislators of the world) என்று முழங்கினான், கவிதைக்காக உரைநடைக் கேடயமேந்திக் களமாட வந்த புரட்சிக் கவிஞன் ஷெல்லி (Percy Bysshe Shelley 1792-1822-, Defence of Poetry, 1821, நூலாக வெளியானது, ஷெல்லி மறைந்து 18 ஆண்டுகள் கழிந்து 1840).

ஆனால், ஷெல்லியின் காலத்திற்குப் பலநூறாண்டுகள் முன்னர் தோன்றிப் புகழடைந்திருந்த கிரேக்க தத்துவஞானி பிளேட்டோ (Plato- கி.மு. 427 - 347), கிட்டத்தட்ட ஷெல்லி, போற்றிக் குறிப்பிட்டிருந்த அதே காரணங்களைச் சுட்டிக்காட்டி- கவிஞர்கள் தம் மந்திரச்சொற்களால் மற்றவர்களை ஈர்த்து, கற்பனையான தகவல்களைக்கூட நம்பவைத்து விடுகிறார்கள், ஆகவே- “கவிஞர்கள் அனைவரும் நாடு கடத்தப்பட வேண்டியவர்கள்” என்றும் தனது லட்சியக் கற்பனைக் ‘’குடியரசில் (Republic) கவிஞர்களுக்கு இடமில்லை’’ என்று ஆதியிலேயே அறிவித்துச் சென்றதையும் நாம் அறிவோம். பிளேட்டோ, சிறந்த கவிஞர்கள் மீது மரியாதை கொண்டிருந்தவர்தான். ஆனாலும், கவிஞர்களின் திறமைகளை “அனைவருக்கும் பரிசளிக்கப்படாத, கடவுள் அனுப்பிய பைத்தியக்காரத்தனம்"என்றுதான் உறுதிக் கருத்துக் கொண்டிருந்தார்.

ஒருவேளை, கிரேக்க நாட்டில் பிளேட்டோ அறிவித்திருந்த “கவிஞர்கள் நாடு கடத்தப்பட வேண்டும்” என்ற கி.மு. 420 காலக் கருத்து காற்றோடும் காலத்தோடும் மெல்லப் பரவி ரோமாபுரிச் சாம்ராஜ்ஜியத்திற்கு வந்து நிலைபெற்றிருந்ததோ என கி.மு. 8 இல் நடந்ததொரு நிகழ்வு எண்ணத் தூண்டுகிறது நம்மை.

ரோமாபுரிப் பேரரசில் -அதன் எல்லைகள் கடந்தும் - பெரும்புகழ் பெற்றிருந்த கவிஞர் ஒருவர், தான் செய்த கவிதைக் குற்றத்திற்காக, பேரரசர் அகஸ்டஸின் சினங்கிளறியதால் -பிளோட்டோவின் பண்டைக்கால ஆலோசனைப்படி–தண்டனையாக, நாடு கடத்தப்பட்டிருக்கிறார். பிளேட்டோவின் கற்பனை உலகில் (Utopia ‘Republic’) அல்லது அவர் வாழ்ந்த கிரேக்க நாட்டில் கவிஞர்கள் யாரும் நாடு கடத்தப்பட்டதாகப் பதிவுகளில்லை, வரலாற்றின் பக்கங்களில்.

ஆக, உலக வரலாற்றிலேயே முதலாவதாக நாடு கடத்தப்பட்ட கவிஞர்; படைப்பாற்றலின் அதிஉன்னத வெளிப்பாடு எனப் போற்றப்படும் கவிதைதான் (நாடு கடத்தப்படுவதற்கான) குற்றம் என ஆழிசூழ் உலகத்திலேயே முதலாவதாகத் தண்டனைக்குள்ளான கவிஞர்; கிமு 43 மார்ச் 20 இல் ரோமிலிருந்து 145 கிமீ (90 மைல்) கிழக்கே உள்ள அப்ருஸ்ஸோவில் உள்ள சுல்மோவில் பிறந்த -பப்லியஸ் ஓவிடியஸ் நாசோ (Publius Ovidius Naso) என்ற இயற்பெயர்கொண்டிருந்த - கவிஞர் ஓவிட் (Ovid).

ஏன் இந்தத் தண்டனை?

வரலாற்றில் முதன்மை பெற்றுவிட்ட இந்நிகழ்வின் பின்புலத்தை முதலிலும் அடுத்து, கவிஞர் ஓவிட் பற்றியும் கொஞ்சம் விளக்கமாகத் தெரிந்துகொள்வது அவசியமல்லவா? வாங்க.

கவிஞர் ஓவிட் பிறந்த (கி.மு. 43) காலப் பகுதியில் ரோம் குடியரசின் தூணாக இருந்த- ரோம் குடியரசு வரலாற்றில் சாதுரியமான முதல் முக்கூட்டை (Triumvirate) பாம்பியஸ், மார்க்கஸ் கிரேசஸ் ஆகியோருடன் அமைத்துக்கொண்டு அரசாண்ட -ஜூலியஸ் சீசர் கொல்லப்பட்டிருந்தார் (கிமு 44). குடியரசு வீழ்ந்துவிட்டது என்றே பலரும் கருதியநிலை. உள்நாட்டுப் போரும் தொடங்கியிருந்தது. அச்சமயத்தில், அப்பல்லோனியாவில் கல்வி பயின்று கொண்டிருந்த இளைஞன் ஆக்டேவியன், அங்கிருந்து கிளம்பி வந்து தனது வளர்ப்புத் தந்தையின் கொலையாளிகளைப் பழிவாங்குவதற்காக அவர்களைத் துரத்திக் கொண்டிருந்தார்.

அரசியல், ஆட்சியியலில் அதிகம் அனுபவமில்லாதவரெனக் கருதப்பட்டிருந்த இளம் ஆக்டேவியன், ரோமானிய அரசியலில் வழமையாகப் பரவிக்கிடந்த துரோகக் கடல்களைத் திறமையாகக் கடக்க, மார்க் ஆண்டனி, மார்கஸ் லெபிடஸ் ஆகிய தளகர்த்தர்களுடன் இணைந்து இரண்டாவது முக்கூட்டை (Second Triumvirate) உருவாக்கி, ரோமில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த மூன்று படைத் தளபதிகளில் ஒருவராகத் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டான். இந்த ஆக்டேவியன், நட்புத் துரோகிகளால் கொலைப்பட்டு வீழ்ந்த ஜூலியஸ் சீசரின் பேரன், அவரால் தத்தெடுக்கப்பட்ட வளர்ப்பு மகன், சீசரால் முன்னரே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த வாரிசு, வெகு விரைவில் ரோமின் முதல் பேரரசராக- அகஸ்டஸ் சீசராக- எழுச்சி கண்ட ஆற்றலாளன்.

தனது முக்கூட்டுப் பலத்தால், உள்நாட்டுப் போர்களை ஒடுக்கி, ரோமானிய அரசை மீண்டும் கட்டியெழுப்பி, மறுசீரமைப்பு செய்யும் மகத்தான பணியில் அகஸ்டஸ் தனது கவனத்தைக் குவித்தார். பாரம்பரியக் குடியரசு நிறுவனங்களின் முகப்புகளை மீட்டெடுத்துப் பராமரிக்க அகஸ்டஸ் செயல்படுத்திய நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மூலம் அதிகாரம் பேரரசரின் கைகளில் தானாகவே குவிந்தது.

குடியரசின் பிம்பத்தை மறைத்து விடாமல், தனது எதேச்சதிகார ஆட்சியின் யதார்த்தங்களுடன் கவனமாக இணைத்து அகஸ்டஸ் சமநிலைப்படுத்தினார். எல்லைகளை நிலைப்படுத்துதல், தேவையற்ற ராணுவ நடவடிக்கைகளை–போர்களைக்- குறைத்தல், உள்வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துதல் என அகஸ்டஸின் ராஜதந்திர புத்திசாலித்தனமும் முந்தைய படை வெற்றிகளும் இந்த ரோம் நாட்டிலுருவான ஸ்திரத்தன்மைக்குப் பங்களித்தன, பழைய கொந்தளிப்புகளிலிருந்து பேரரசுக்கு ஓய்வு அளித்தன.

அரசியல் மற்றும் ராணுவ சீர்திருத்தங்களுக்கு மேலதிகமாக ரோமின் சமூக, பொருளாதாரக் களங்களில் அகஸ்டஸ் அழியாத முத்திரைகள் பதித்தார். சாலைகள், நீர்வழிகள் மற்றும் அரா பாசிஸ் போன்ற நினைவுச்சின்ன கட்டமைப்புகள் உள்ளிட்ட பொதுப்பணித் திட்டங்களுக்கு நிதியளித்துப் பேரரசின் செழிப்பை, மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபட்டார். ஓரே ஆண்டில், பல ஆண்டுகளாக நலிந்து போயிருந்த 80 வழிபாட்டு கோயில்களை அவர் மீட்டெடுத்தார். பாலடைன் மலையில் அப்பல்லோ கோயிலை மீண்டும் கட்டினார். ரோமானிய தெய்வங்களின் வழிபாட்டை ஊக்குவித்தார். (அறநிலையத்துறை, அகஸ்டஸ் மாடல்)

தனது ஆட்சியை சட்டப்பூர்வமாக்குவதற்கும் சமூக ஒற்றுமையை மேம்படுத்துவதற்கும் அகஸ்டஸ் எடுத்த முயற்சிகளில் மதம் முக்கிய பங்கு வகித்தது. அதற்காக அவர் குறிப்பிடத்தக்க மத சீர்திருத்தங்களை மேற்கொண்டார். தனது அதிகாரத்தை வலுப்படுத்தவும், பண்டைய ரோமின் தெய்வீக, வீரயுகக்காலத்துடன் தனது ஆட்சியை இணைத்துக் காட்ட உதவும் கருத்தியல் பிரச்சாரத்தை ஊக்குவித்தார். பாரம்பரிய ரோமானிய மதத்தையும் ஒழுக்கத்தையும் மீட்டெடுப்பவராக தன்னை அகஸ்டஸ் முன்நிறுத்திக்கொண்டார்.

பேரரசரை மையமாகக்கொண்ட ஒரு பொதுவான மத மற்றும் கருத்தியல் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் பேரரசின் பல்வேறு மக்களை ஒன்றிணைக்க மிக முக்கியமான மத சீர்திருத்தங்களில் ஒன்றாக லுபர்காலியாவின் மறுமலர்ச்சி, அவரது நினைவாக ஒரு திருவிழாவான அகஸ்டாலியாவை நிறுவியது., தீர்க்கதரிசனம் மற்றும் கலைகளுடன் தொடர்புடைய அப்பல்லோ கடவுளுடனான தனது சிறப்பு தொடர்பை வலியுறுத்தியது முதலியவற்றைக் குறிப்பிடலாம். ஏகாதிபத்திய வழிபாட்டுமுறை உருவாக்கத்தின் மூலம் அகஸ்டஸ் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை தெய்வீகமாக அல்லது அரை-தெய்வீக நபர்களாக வணங்குவதை மரபாக ஏற்படுத்தியது.

அகஸ்டஸ் இலக்கியத்தையும் கலைகளையும் தனக்கு ஆதரவான கருத்தியல் பிரச்சாரக் கருவிகளாகப் பயன்படுத்தினார். அவர் விர்ஜில், ஹோரேஸ், ஓவிட் போன்ற கவிஞர்களை ஆதரித்தார், கவனிக்க, ‘அரசியல் முக்கூட்டு’ வேறு களங்களில் பணிகள் செய்துவரும் வேளையில், அகஸ்டஸ்தான் ‘ரோமின் மீட்பர்’ என்ற பிம்பத்தை இலக்கியங்கள் மூலமும் வலுப்படுத்தக் கருதினார், பேரரசர். (அகஸ்டஸ் மாடல்!)

அதற்குதவ, விர்ஜில், ஹோரேஸ், ஓவிட் எனும் இலக்கிய முக்கூட்டு (Literary Triumvirate) அகஸ்டஸ் ஆட்சியைக் கொண்டாடும் படைப்புகளை உருவாக்குவதில் ஈடுபட்டது. உதாரணமாக, விர்ஜிலின் "ஏனெய்ட் (Aenid) ", அகஸ்டஸை வீரமிக்க ட்ரோஜன் இளவரசன் அனீஸுடன் இணைத்து, ரோமின் பழைய புராண காலத்திற்கும் அகஸ்டன் நிகழ்காலத்திற்கும் இடையிலான தொடர்ச்சியை நிறுவுவதாக எழுதப்பட்டது. ஹோரேஸ் தனது பாடல்கள், நையாண்டிகள் வழியே அகஸ்டஸின் நற்பண்புகளையும் சாதனைகளையும் பாராட்டுவதாக மலர்த்தினார்.

இந்த வகையில் ஓவிட்டின் படைப்புகள் அவ்வளவு வெளிப்படையாக “அகஸ்டஸ் புராணம்” பாடுவதாக இல்லை. இவ்விஷயத்தில் மிகவும் தெளிவற்றதாக இருந்தாலும், அகஸ்டன் காலத்தின் கலாச்சார சூழலை ஓவிட் படைப்புகள் பிரதிபலித்தன என்பது உண்மை.