காலத்தின் கட்டாயம்!

சமூக ஊடகங்களின் வளர்ச்சி எந்த அளவுக்குத் தீவிரமாக இருக்கிறதோ, அதே அளவுக்கு அதன் கட்டுப்பாடற்ற போக்கும் பெரும் கவலையை அளிக்கக்கூடியதாக மாறிவருகிறது. எந்தவித ஆதாரமும் இன்றி, எந்தவிதத் தயக்கமுமின்றி யார் மீது வேண்டுமானாலும் அவதூறு பரப்ப முடியும், கேலியும் கிண்டலும் செய்ய முடியும், பொய்ச் செய்திகளைப் பரப்ப முடியும் என்பது எத்துணை ஆபத்தானது என்பதை பொதுச் சமூகம் உணரத் தொடங்கி இருக்கிறது.
இத்தகைய சூழலில் சமூக ஊடகங்களின் வரம்பு மீறிய உள்ளடக்கங்களைக் கண்காணிக்க, தடுத்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ள 'நடுநிலையான, சுதந்திரமான மற்றும் தன்னாட்சியான' அமைப்பு தேவை, என உச்சநீதிமன்றம் அண்மையில் தெரிவித்திருப்பது மிக முக்கியமான அறிவுறுத்தல்.
மாற்றுத்திறனாளிகளைக் கேலி செய்யும் வகையிலான பதிவுகளை யூடியூப் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் வெளியிட்ட பாலிவுட் நகைச்சுவை நடிகர் சமய் ரெய்னா உள்ளிட்ட 5 பேர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, முதுகெலும்பு தசைச் சிதைவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவும் அரசு சாரா அமைப்பான எஸ்எம்ஏ க்யூர் அறக்கட்டளை சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்தபோதுதான் இந்தக் கருத்தை உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சூர்ய காந்த், ஜய்மால்ய பாக்சி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு தெரிவித்தது.
’யூடியூபர்கள் தங்கள் கருத்துகளைக் கவனத்துடன் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். இந்த வழக்கில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டுள்ள 5 பேரும் முதுகெலும்பு தசைச் சிதைவால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு நிதி திரட்டும் வகையில் மாதம் இரு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த வேண்டும். சாதனை புரிந்த மாற்றுத்திறனாளிகளின் கதைகளை அவர்கள் பதிவிட வேண்டும். இது தண்டனை அல்ல; உங்கள் மீது சுமத்தப்படும் சமூகச் சுமை' எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
இணையத்தின் தாக்கம் எந்த வரம்பும் இன்றி அனைத்துத் தரப்பினரையும் பாதிக்கச் செய்வதையும், இளைய சமூகம் தடம் மாறிச் செல்வதையும் வெறுமனே வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துக் கொண்டிருக்க முடியாது.
இன்றைய இணைய உலகில் யார் வேண்டுமானாலும் யூடியூப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்ஆப் உள்ளிட்ட சமூக ஊடகங்களில் தனி சேனலோ, தனிப் பக்கமோ தொடங்கி தங்கள் கருத்தை சொந்தமாகப் பதிவிட முடியும். ஆனால், அது சமூகத்தில் குறிப்பிட்ட ஒருவர் மீது களங்கம் ஏற்படுத்துவதாகவோ, பொய்யான தகவலைப் பரப்பும் வகையிலோ இருந்தாலும் அதைத் தடுக்க முடியாது என்பதுதான் பெரிய குறைபாடு.
பயனர் உருவாக்கும் படைப்புகள் (யூசர்}ஜெனரேட்டட் கன்டென்ட்) எனப்படும் இவைதான் இன்று பெரும் பிரச்னையாக உருவெடுத்திருக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் குறிப்பிட்ட பதிவர்கள் மீது புகார் செய்ய முடியும். ஆனால், எத்தனை முறை புகார் செய்தால் ஒருவரின் சேனலோ, பக்கமோ முடக்கப்படும் என்கிற வரையறை இல்லை.
சுய ஒழுங்குமுறையுடன் சமூக ஊடகங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இதுபோன்ற அவதூறுகளைத் தவிர்ப்பதற்கு இப்போதுள்ள வழி. ’சமூக ஊடகங்களில் தனிநபர்கள் உருவாக்கி பதிவிடும் உள்ளடக்கங்களில் சுய ஒழுங்குமுறையை எதிர்பார்க்க முடியாது. அவ்வாறு சுய ஒழுங்குமுறை பயனளிக்கிறது என்றால் மீண்டும் மீண்டும் ஏன் இதுபோன்ற தவறுகள் நடக்கின்றன?' என்று நீதிபதிகள் எழுப்பிய கேள்வி மிக நியாயமானது.
பேச்சு சுதந்திரம், கருத்துச் சுதந்திரம் மிகவும் முக்கியமானதுதான்; ஆனால், அது ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட உரிமையாக இருக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் குறிப்பிட்டது கவனத்தில்கொள்ளத்தக்கது.
சமூக ஊடகங்களில் உண்மைக்குப் புறம்பான அல்லது சமூகத்தில் அமைதியின்மையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் ஒரு பதிவு வெளியிடப்படுகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். அது தொடர்பாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் முன்னரே லட்சக்கணக்கானோரை அந்தப் பதிவு சென்றடைந்துவிடுகிறது.
அதன்பிறகு நடவடிக்கை எடுப்பதில் என்ன பயன்? இதுபோன்ற பதிவுகள் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்னரே தடுப்பதன் அவசியத்தை நீதிபதிகள் சுட்டிக்காட்டியிருப்பதுதான் மிக முக்கியமானது.
சமூக ஊடகங்கள் ஒரு பக்கம் என்றால் ஓடிடி எனப்படும் பொதுமக்களை நேரடியாக இணையம் மூலம் சென்றடையும் ஒளிபரப்பு சேவையிலும் பல்வேறு புகார்கள் கூறப்படுகின்றன. ஒரு திரைப்படம் என்றால் அதற்கு அரசு சார்பில் தணிக்கைத் துறை இருக்கிறது. சமூகத்துக்குத் தீங்கு விளைவிக்கும் காட்சிகள், அதீத வன்முறைகள், வன்முறையைத் தூண்டும் காட்சிகள் திரைப்படங்களில் இருந்தால் அதை தணிக்கைத் துறையினர் திரைப்படம் வெளியாவதற்கு முன்னரே பார்வையிட்டு சர்ச்சைக்குரிய காட்சிகளை நீக்கிவிடுகின்றனர்.
ஓடிடியில் வெளியாகும் திரைப்படங்களுக்கோ, இணையத் தொடர்களுக்கோ எந்தவிதத் தணிக்கையும் இல்லை. அதனால் ஆபாசம், வன்முறை என இளைய தலைமுறையைச் சீரழிக்கும் பல படைப்புகள் ஓடிடியில் தடையின்றி வெளியாகின்றன. இணைய வசதி இல்லாத கைப்பேசிகளே இன்று இல்லை என்றாகிவிட்ட சூழலில், இந்தப் படைப்புகள் ஒவ்வொருவரையும் எளிதாகச் சென்றடைகின்றன. அதற்குக் கடிவாளமே இல்லாமல் போய்விட்டது.
சமூக ஊடகப் பதிவுகளை ஒழுங்குபடுத்துவது தொடர்பான வரைவு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்கி வருவதாகவும், பொதுமக்களின் கருத்துகளை அறிவதற்காக அது விரைவில் வெளியிடப்படும் என்றும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு அûமச்சகம் தெரிவித்திருக்கிறது. எல்லையே இல்லாத இûணய உலகில் சமூக ஊடகங்கள் பெரும் பங்கை பிடித்திருக்கின்றன. அதில் வெளியாகும் படைப்புகளை முன்கூட்டியே தணிக்கை செய்வது கடினம்தான். ஆனால், இதற்கான வழி கண்டுபிடித்தாக வேண்டும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.