சிபிஎஸ்இ பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு!

சிபிஎஸ்இ பிளஸ்- 2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் பற்றி..

சிபிஎஸ்இ பொதுத்தேர்வு முடிவுகள்.. - ANI

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

2026-ஆம் ஆண்டுக்கான சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்புப் பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று (மே 13) வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் (சிபிஎஸ்இ) கீழ் உள்ள பள்ளிகளில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு, நடப்பு கல்வியாண்டில் 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தோ்வுகள் பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கின.

இந்த தேர்வை 17.68 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதிய நிலையில், இந்தாண்டு முதன்முறையாக திரை வழி திருத்தம் (OSM) முறையில் விடைத்தாள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன.

இந்த நிலையில், இன்று தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சிபிஎஸ்இ அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான cbseresults.nic.in, result.cbse.nic.in, cbse.gov.in என்ற இணையதளங்களில் மாணவர்கள் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளைப் பெறுவதற்கு தங்கள் பதிவு எண் (Roll Number) மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிட்டு தெரிந்துகொள்ளலாம்.

பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் ஏற்கெனவே வெளியான நிலையில், இன்று பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளது.

The Central Board of Secondary Education has released the Class 12 public examination results for the year 2026.

சிபிஎஸ்இ பிளஸ் 2: 85.20 சதவீதம் தேர்ச்சி!

