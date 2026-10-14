சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வு அட்டவணை எப்போது?
சிபிஎஸ்இ பொதுத் தேர்வு அட்டவணை எப்போது வெளியாகும் என எதிர்பார்ப்பு...
சிபிஎஸ்இ 10, 12ஆம் வகுப்புத் தேர்வு அட்டவணை - ani
தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கான பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியான நிலையில், அடுத்து சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு எப்போது அட்டவணை வெளியாகும் என்ற கேள்வி பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே எழுந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதத்தில் பொதுத் தேர்வுகள் தொடங்குகிறது. அதற்குள் அட்டவணைகள் வெளியான நிலையில், சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் வழக்கமாக பிப்ரவரி மாத்திலேயே தொடங்கும் என்பதால் பெற்றோர் மற்றும் மாணவர்களிடையே கவலை எழுந்துள்ளது.
இது குறித்து சிபிஎஸ்இ வட்டாரங்கள் தெரிவிப்பது என்னவென்றால், 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணை எந்த நேரத்திலும் வெளியாகலாம் என்பதே.
ஆனால், இந்த தேதியில் அறிவிப்பு வெளியாகும் என்று எப்போதுமே சிபிஎஸ்இ அறிவித்ததில்லை. திடீரென செய்தியாளர்கள் முன் தோன்றி அல்லது நள்ளிரவில்கூட, சிபிஎஸ்இ அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தேர்வு அட்டவணையை ரகசியமாக வெளியிட்டுவிட்டு அமைதியாக இருந்து விடுவார்கள்.
தேர்வெழுதும் மாணவர்களின் விவரங்களை பள்ளிகள் சரிபார்த்து சிபிஎஸ்இ தளத்தில் பதிவு செய்ய அக். 21ஆம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவித்துள்ளது.
எனவே, அதற்குள் அல்லது அதனையொட்டி தேர்வு அட்டவணையும் வெளியாகலாம். அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தை அவ்வப்போது பார்த்துக் கொள்வது நல்லது என்றும் பொய்யான தகவல்களும் வெளியாகும் என்பதால் ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், மாணவர்கள் கவனமுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
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