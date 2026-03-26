Dinamani
ராகுல் காந்தியும் காங்கிரஸும் பாஜகவின் ‘பி-டீம்’ - மீண்டும் விமர்சித்த கேரள முதல்வர்!

ராகுல் காந்தியும் காங்கிரஸும் பாஜகவின் 'பி-டீம்' என கேரள முதல்வர் மீண்டும் விமர்சித்துள்ளது குறித்து...

கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன்.

Updated On :26 மார்ச் 2026, 6:27 am

ராகுல் காந்தியும் காங்கிரஸும் பாஜகவின் ‘பி-டீம்’ என கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன் மீண்டும் விமர்சித்துள்ளார்.

கேரளத்தில் வரும் ஏப். 9 ஆம் தேதி சட்டப் பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி, ஐக்கிய ஜனநாயக முன்னணி மற்றும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆகிய கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கிடையே கடும் போட்டி நிலவுகின்றது.

இதனிடையே, மூன்றாவது முறையாக இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி வெற்றி பெற்று பினராயி விஜயன் தன்னுடைய ஹாட்ரிக் வெற்றியை உறுதி செய்வாரா? என்றெல்லாம் விவாதங்கள் வலம் வருகின்றன.

இந்த நிலையில், காங்கிரஸ் குறித்து செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய முதல்வர் பினராயி விஜயன், “ராகுல் காந்தி ஒரு தேசியத் தலைவர். காங்கிரஸ் கட்சியின் அடிமட்டத் தொண்டருக்கு இருக்கும் விழிப்புணர்வுகூட ராகுலுக்கு இல்லை. இத்தகைய வீழ்ச்சி அவருக்கு எப்படி ஏற்பட்டது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதே கடினமாக உள்ளது.

காங்கிரஸ் கட்சியும், ராகுல்காந்தியும் பாஜகவின் 'பி-டீம்' போல செயல்படுகின்றனர். இந்த நிலைப்பாடு இந்தியா முழுவதும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது” எனத் தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, காங்கிரஸும், ராகுல் காந்தியும் பாஜகவின் 'பி-டீம்' என பினராயி விஜயன் கடந்த மார்ச் 21 ஆம் தேதி கடுமையாக விமர்சித்த நிலையில், மீண்டும் விமர்சித்துள்ளார்.

ராகுல் குறித்து பேச கேரள முதல்வருக்கு உரிமை இல்லை: காங்கிரஸ்

ராகுல் குறித்து பேச கேரள முதல்வருக்கு உரிமை இல்லை: காங்கிரஸ்

மருத்துவமனையில் சோனியா... ராகுல் காந்தியின் கேரள பிரசாரம் ஒத்திவைப்பு!

காங்கிரஸும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் பாஜகவைக் கண்டு அஞ்சுகிறது : கேரள பாஜக

காங்கிரஸும், ராகுல் காந்தியும் பாஜகவின் 'பி-டீம்' - கேரள முதல்வர்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

